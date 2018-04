“Modificar hábitos alimentarios toma años, no se trata de prohibir sino de enseñar a la familia”

¿Cómo se debe trabajar para promover hábitos alimentarios saludables?

Lograr que las familias y los niños elijan un alimento saludable es una tarea que lleva años y debe hacerse en forma paulatina. Hay que tener en cuenta que lo que se busca con estas metodologías de los quioscos saludables es modificar no cambiar los hábitos alimentarios. Esto no se logra de un día para el otro. Acá no se trata de prohibir sino de enseñar y capacitar a la familia y los niños sobre qué alimentos son los saludables.

Cuando comenzó la implementación de los quioscos saludables, el índice de sobrepeso era más bajo que el actual y no tenían registrados tantos casos de diabetes e hipertensos...

Es muy importante destacar que este tipo de enfermedades se daba más en los adultos, pero ahora la alimentación de los más chicos es mucho menos saludable. Para poder abordar esto se está trabajando en forma conjunta, buscando estrategias como el quiosco saludable. Hay que entender que no se piensa eliminar el viejo quiosco sino sumarle otras propuestas más sanas, para que el niño y la familia puedan elegir alimentos adecuados.

En los quioscos que ya están funcionando, ¿se capacita al vendedor?

En eso justamente estamos trabajando y se requiere de todos. La capacitación no es solo en el aula sino también en la casa porque se requiere de los maestros y de los chicos que son los agentes transmisores.

El incremento de los índices de sobrepeso indican que hay factores que siguen actuando...

Hay que insistir con la capacitación y además trabajar mucho con la familia. No se puede actuar en forma individual ya que no se modifica nada. Se requiere de un trabajo conjunto y la intervención de los distintos ministerios para trabajar en forma conjunta. Los errores más comunes que cometen los padres en la alimentación de sus hijos es darles muchos cereales, pastas, pan, facturas y tortillas y las golosinas. Los chicos hoy no están acostumbrados a comer verduras. Por supuesto que la situación económica actual lleva a que los padres estén ausentes de las casas y los chicos muchas veces comen solos. Lo más práctico entonces es comer un yogur con cereal, cuando lo ideal es una fruta. El primer paso de esta formación de los padres es promover la lactancia materna. Esto es un alimento que contiene todos los nutrientes para que crezca adecuadamente. No es necesario que el chico sea gordo para que esté sanito.

Tenemos 11 quioscos saludables, ¿cómo se puede aumentar?

Hay que hacerlos crecer pero teniendo en cuenta, además, que la provincia no tiene la misma cultura alimentaria, ni la misma producción de alimentos porque no todos los suelos son propicios para cultivar algunos alimentos. Tenemos en Rivadavia y Morillo, la población aborigen que tiene una cultura alimentaria totalmente diferente a la de capital.

