Gobierno se hará cargo del 50% de los aportes patronales de Carrefour

Desde la presentación del Procedimiento Preventivo de Crisis hasta la rúbrica del acuerdo en el ministerio de Trabajo pasaron semanas de negociaciones y finalmente Carrefour consiguió lo que buscaba, achicar su planta de personal y recibir una contribución del Estado para hacerle frente a lo que viene de ahora en más.

El viernes, el gremio de Empleados de Comercio, representantes de la empresa y del ministerio de Trabajo sellaron un acuerdo que prevé, en lineas generales, ofrecerle el retiro voluntario de "hasta el 150%" a más de 1.000 empleados, según publicó Ambito.com

Beneficios

Carrefour también obtuvo una reducción del 50% del pago de la cargas patronales de toda su planta de empleados por 18 meses y se compromete además a no ejecutar despidos masivos en este lapso de tiempo.

Esto no es todo, porque a la par, quedó sellado que la compañía continuará con el Procedimiento Preventivo de crisis activo hasta marzo de 2021, es decir que ante nuevos inconvenientes económicos las partes volverán a sentarse en una mesa de negociación.

Así es que en este contexto Carrefour encara una nueva etapa en la Argentina. El foco, de ahora, en más, estará en las trasformación de alrededor de 10 de sus hipermercados en mayoristas, también se achicará el plantel de tiendas Express y Market.

Se especula también que habrá un profundo cambio en la administración local de la compañía, después del desembarco en la Argentina del CEO de origen francés Rami Baitieh se espera en las próximas semanas más cambios en el management. La nueva conducción ejecutaría a raja tabla el plan de negocios global de la firma que incluye no sólo el achique de estructura sino también el impulso del comercio electrónico.

El futuro de los activos

En este contexto se especula con el futuro de los activos que dejará Carrefour, si bien es cierto que suena el gigante del comercio electrónico Amazon como posible absorbente, la realidad demuestra que en este contexto de negocios es una posibilidad más factible para Europa que para la Argentina.

Finalmente hay otra cuestión clave que puede convertirse en un foco de conflicto muy importante, actualmente hay activo un brazo gremial que desconoce al líder del gremio de empleados de Comercio Armando Cavalieri.

El viernes a última hora del viernes cuando desde el gremio y el ministerio de Trabajo anunciaban la firma del acuerdo, en un contexto de entendimiento entre las partes, un grupo de empleados de la firma salieron a advertir que estaban absolutamente en contra de lo pactado.

Protesta de los empleados

El sábado fueron varias las tiendas de Capital Federal que pararon su actividad durante horas, en seguida desde Carrefour buscaron acercarse para continuar negociando y concretaron una reunión con los delegados comandados por Ramón Muerza.

En aquella jornada no se llegó a un acuerdo concreto pero cesaron las protestas en los locales de las firmas.

Hoy está pautada una nueva reunión entre las partes pero desde Carrefour detallan que no hay demasiado margen de negociación.

Básicamente los empleados de la empresa que desataron la rebelión están en contra del cierre masivo de tiendas que se viene y remarcan que el acuerdo es insuficiente porque otorga pocos beneficios para los empleados que opten por el retiro voluntario.

También hay dudas respecto al "hasta 150%" que se abonaría porque los delegados especulan que ese porcentaje sería para unos pocos y las indemnizaciones serían finalmente poco convenientes.

Así es que más allá del acuerdo firmado el viernes todavía queda mucha tela para cortar y todo indica que el caso Carrefour recién comienza.