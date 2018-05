La Clásica 1º de Mayo terminó feliz para Fraysse

Con un amanecer nublado, la carrera ciclística más antigua del país, la Clásica 1º de Mayo arrancó muy temprano, a las 8.20 con la categoría juniors y minutos después, las chicas hicieron su presentación con la lluvia a la vuelta de la esquina. Una hora después, cuando las damas disputaban el último tramo, un chaparrón despejó a los curiosos que esperaban en pista, mientras que en la largada del plato fuerte, elite y Sub 23, el sol llegó para quedarse.

Finalmente, la edición 87 se fue feliz, para “la Feliz”, porque el marplatense Agustín Fraysse, del equipo Municipalidad de Ezeiza, fue el flamante ganador de la carrera de los 100 kilómetros (cuatro vueltas de 25 km) y obtuvo un premio en efectivo de $18.000.

Alejandro Durán ( Shania Competición) y Daniel Juárez (Equipo Campagnola Muebles) completaron el podio y se llevaron una suma de $14.000 y $10.000, respectivamente. Gastón Javier, del equipo SEP de San Juan, fue el mejor salteño, ubicado en el quinto puesto de la general y Juan Salas, por su parte, fue el mejor Sub 23.

Antes, en juveniles, quien se quedó con las dos vueltas de la competencia y los $7.000 en juego, fue Federico Guttlein, de Venado Tuerto (del equipo Nova). Rubén Urquiza (Difunta Correa) fue segundo y el salteño Renzo Obando (Salta La Linda), ocupó el tercer lugar en el podio.

En damas, hubo una interesante disputa entre las ciclistas que lograron ingresar al podio. En el sprint final, Carolina Pérez (Chicas Trek) sacó una pequeña ventaja, seguida por Carolina Turienzo (Leopard Team) y Mariela Delgado (Shimano Ladies Power). La ganadora se llevó $8.000.



Curva peligrosa

Las emociones en esta nueva edición de la Clásica 1º de Mayo estuvieron a la orden del día, como así también los accidentes.

En el cruce de las avenidas Usandivaras y Coronel Vidt, una obra de ensanchamiento del cordón de la vereda provocó que los ciclistas tengan menos margen para transitar y cuando muchos de ellos doblaban, quedaban tendidos en la cinta asfáltica.

Hubo varios impactantes choques, pero con la ayuda del público, siguieron en carrera.

El color de la gente fue otro punto importante a destacar. En Villa San Antonio (avenida Independencia), Villa Primavera (av. Usandivaras), la subida de avenida Arenales y el monumento a Güemes fueron las zonas más pobladas.



Empanadas y locro

Si bien mucha gente aprovechó el feriado extra largo para “fugarse” de la ciudad, otros que se quedaron siguieron de cerca la carrera y hasta acamparon en lugares clave.

En el oeste, muchos puestos ofrecieron empanadas y locros, muy cerca de la zona de competencia y en San Antonio, sus pobladores no se quedaron atrás.

Entre el repulgue de empanadas, “Gallego” (un gastronómico de la avenida Independencia al 500) pintó un mural de la Clásica y homenajeó a los trabajadores en su día.

En esa misma zona, un locutor del barrio hizo de las suyas y sorteó premios atípicos como “una cena romántica con el inspector de tránsito” que trabajaba en la logística. El público festejó sus chistes y los trabajadores de la seguridad vial, también.

En el norte de la ciudad, el puente ubicado en cercanías de la universidad Católica fue el mejor lugar para observar a los competidores que llegaban desde la zona de Chachapoyas, mientras que en toda la avenida Arenales, la gente pudo disfrutar de la pesada subida, como de la rapidísima bajada hasta el ingreso a Villa Luján.



Felices los tres

Al final de la tradicional prueba ciclística, los funcionarios provinciales se acercaron al escenario para entregar los premios. El gobernador Juan Manuel Urtubey, el vice Miguel Ángel Isa y el intendente Gustavo Sáenz se mostraron juntos.

Fallas que se repiten

Otra vez, la Clásica 1º de Mayo dejó sus pro y sus contras en cuanto a la orga­nización de la competencia.

La tarea periodística se complicó desde el primer minuto, porque no existe acreditación alguna, enton­ces no hay filtros para tra­bajar con comodidad y los policías no distinguen en­tre curiosos y la prensa que pretende cumplir con su rol.

Además, el clasificador de la tradicional prueba signi­fica un dolor de cabeza, porque en la organización no brindan los detalles de cada tiempo.

Otro punto negativo, que no fue visto por el comisa­rio deportivo, fue la ventaja desleal de algunos ciclistas del pelotón del fondo, que se “colgaron” en las camio­netas que acompañaban, para restar tiempo. La gente también tuvo su cuota de responsabilidad, porque no se respetó el circuito y otros dejaron a sus animales suel­tos, lo que pudo significar serios accidentes.

Frases:

“Tengo una alegría inmensa. Hace dos años y medio murió mi papá y desde entonces me cuesta el doble”, dijo Agustín Fraysse.

Carolina Pérez: “En 2013 corrí la Clásica por primera vez y salí quinta, después fui mamá y volví este año para ganarla. Aún no puedo creer”.

Gastón Javier: “Tengo un sabor amargo porque vine a ganar. Por otra parte estoy feliz por el recibimiento de la gente en mi querida Salta”.