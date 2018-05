Ansaldi, de suplente en las inferiores de Newell's a jugar el Mundial

Cristian Ansaldi, el tapado de Jorge Sampaoli en la lista que entregó este lunes, pasó de ser suplente en gran parte de las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, a tener su chance con la Selección Argentina en Rusia 2018. A diferencia de muchos de sus colegas futbolistas que suelen usar sus redes sociales para ostentar su actualidad, este fanático de Dios “es diferente al resto de sus colegas”, según creen en su entorno.

Consultados por NA, las personas más cercanas a este rosarino de 31 años no dudan en destacar su apego a la religión como una de sus principales características. Incluso, en su perfil de su cuenta de Instagram se lee: “Cuenta oficial, Jugador profesional de fútbol del Torino F.C (Italia), creo en Dios y le agradezco por mi hermosa familia...”. En esa red se pueden encontrar varias publicaciones con fotos familiares y muchas citas de la Biblia, algunas de ellas acompañadas por fotos del futbolista con la camiseta de su club.

Luego de no haber sido titular en gran parte de las inferiores y hasta ser bajado por momentos a la Liga Rosarina, el Colo debutó en Primera División en 2005, cuando el entrenador era Juvenal Olmos. En ese momento, uno de los ayudantes de campo del chileno hasta se reía de su condición de devoto de Dios y le vaticinó que “no iba a llegar lejos” en el fútbol. Sin embargo, Olmos dejó el cargo y el entrenador que lo reemplazó, Pablo Marini, no lo tenía entre sus preferidos y casi lo deja afuera de una pretemporada.

En ese entonces, el polémico presidente de la Lepra, Eduardo López, hizo que él y Leonel Vangioni se subieran a la delegación. Ansaldi se consolidó en Primera División con Ricardo Caruso Lombardi como entrenador y, en 2008, fue vendido al Rubin Kazán de Rusia en cerca de diez millones de dólares en una operación en la que participó Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo.

A partir de ahí, su historia es más conocida: fue elegido mejor lateral de la liga rusa en una temporada, lo compró el Zenit y tuvo pasos por el Atlético Madrid, Genoa, Inter y Torino. Por esas casualidades del destino, jugará el Mundial en Rusia, la tierra en donde se consolidó en Europa, donde ya lleva diez años jugando.