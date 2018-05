Infantería despejó el corte de la Ruta 54 con gases lacrimógenos y balas de goma

Después de días de reiterativos cortes de la Ruta 54 ala altura de La Curvita, Infantería despejó esta tarde con balas de goma y gases lacrimógenos la manifestación que llevaban a cabo seis comunidades wichis de Santa Victoria Este. El reclamo de representantes de al menos treinta familias de la zona era por luz y agua potable, elementos imprescindibles de los que carecen desde las últimas inundaciones, catástrofe natural que los obligó a reubicarse en carpas de palo y plástico.

Tras el despeje, Arsenio Corbalán, referente de la comunidad, detalló que hubo dos detenidos: el cacique Mario Segundo y Rogelio Segundo. "Todos los días esperamos un referente de las autoridades pero hoy se llevaron a nuestros representantes y así nos paga el gobierno", dijo en un audio que envió a la prensa. "La petición nuestra es simple y así nos están pagando", remarcó.

Y agregó: "La infantería llegó alrededor de las 12 y nos dieron plazo para el corte de ruta pero nosotros queremos un resultado simple, queremos un alumbrado público para los chicos que ingresan a la secundaria, eso pedimos y nos pagan con Infantería. Para eso hay plata y no para el pobre y el aborigen. Cortar la ruta es ilegal pero, ¿de qué otro modo podemos esperar un resultado?", se preguntó y concluyó: "Todos los días esperamos una autoridad, pero estamos solos".

Por su parte, el dirigente wichi Mateo Torres le había dicho ayer a El Tribuno: "De Santa María nos corrió la crecida y nos asentamos en Mecle, y ahí nos vamos a quedar, donde estamos nomás, porque nos sentimos a resguardo del agua. Somos seis comunidades: El Cruce, Santa María, Las Golondrinas, Anglicana II y familias de La Curvita Vieja, que nos instalamos todos sobre la ruta 54, en el monte, al frente de La Curvita Nueva. Todos nos escapamos de la inundación y no vamos a regresar cerca del río".

Agregó: "Estamos cortando la ruta 54 porque no nos ayudan las autoridades, nos ignoran, ya estamos pensando en hacer cosas más importantes porque estamos muy mal: comemos poco, vamos al monte y conseguimos algo, vamos hasta el río a sacar algún pescado, pero la verdad es que no tenemos nada, ni esperanzas tenemos porque nos ignoran, somos como muertos vivos ya".

Agregó: "Vemos que los días pasan, va llegando el frío y no nos ayudan las autoridades a establecernos, necesitamos energía eléctrica, necesitamos agua, chapas y otros materiales para hacer viviendas sencillas, necesitamos asistencia en salud y, en general, porque no podemos volver al lado del río, donde estábamos antes, porque va a volver la crecida, ya lo sabemos, además no quedó nada ahí, es todo barro".

Hoy, con un corte que se había anunciado como permanente hasta las 19, la manifestación concluyó de manera violenta con un despeje llevado a cabo por Infantería.