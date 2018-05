Marcha por la legalización de la marihuana

Salta se sumó ayer a la marcha mundial por la legalización del cultivo de marihuana. Con pancartas, globos verdes y remeras identificatorias, madres de la organización "Cultivando esperanzas con mamá" llevaron adelante la convocatoria.

Se reunieron a las 11 frente a la Legislatura y recorrieron la calle Mitre hasta llegar a la plaza 9 de Julio.

Entre los participantes estuvieron Nahir Jurado, de 23 años, y su bebé Tomás, de un año y ocho meses, quien sufre síndrome de West y recientemente recibió su silla postural como donación, luego de que su madre pidiera ayuda para conseguirla mediante la red social Facebook.

"Tomás hacía unas 100 convulsiones por día. Empezó a tomar 20 pastillas por día. No he conseguido cannabis medicinal pero quiero que mi hijo lo tome porque no tiene más opciones. Los médicos ya recetaron todas las pastillas que podía probar y no hay más alternativas para él que el aceite", manifestó Nahir, ama de casa, a El Tribuno.

El pequeño no cuenta con obra social. "Por eso se nos complica aún más la situación ya que obras sociales están cubriendo el cannabis medicinal", sostuvo Nahir.

El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica de la infancia grave, poco frecuente y de difícil manejo. "Mi hijo se me enfermó a los siete meses. Se olvidó todo lo que había aprendido, a reírse, a llorar. Se alimenta por gastrotomía", relató la joven madre.

"Nunca probamos el aceite y por eso vamos a marchar hoy (por ayer) porque Tomás lo necesita", recalcó.

"A pasos lentos"

La marcha fue encabezada por Noemí Bisceglia, referente de la organización "Cultivando Esperanzas con Mamá", y quien emprendió la lucha hace años por la salud de su hija Camila, de 20 años. La joven fue la primer afiliada del IPS en recibir el aceite, hace dos años.

"Marchamos simbólicamente ya que en todo el mundo se marcha. Mi hija toma el aceite tres veces al día. Está más independiente, conectada", expresó Noemí.

La mujer destacó la importancia de la modificación de la ley de drogas. "La necesitamos. Vamos a pasos lentos pero se va avanzando porque hace poco la Justicia Federal de Salta dictaminó el primer fallo del país en el que autorizan a una mamá a plantar y cultivar la planta para su hijo", hizo hincapié.

Las madres también se refirieron a un protocolo de investigación en epilepsia refractaria infantil que se ejecutará en el hospital Garrahan de Buenos Aires. "Harán pruebas científicas, que son las que nosotros tanto necesitamos y también los médicos para acompañar y prescribir", finalizaron.