"No está claro lo que quieren hacer con la economía"

¿Qué opina sobre la decisión de volver a recurrir al FMI?

Volver al Fondo Monetario Internacional para mí no es malo, en el sentido de que las tasas de interés que ofrecen son las más bajas que se encuentran en el mercado financiero mundial. La contraprestación es que el FMI no es una entidad con fines de lucro y lo que pide es que se cumpla con un cronograma de regularización o normalización. En el caso de Argentina, van a pedir bajar el déficit público, que fue y es el principal problema del país. El plan económico del Gobierno era tratar de crecer para que el déficit se vaya licuando solo, a medida de que haya más recaudación. La idea era controlar el gasto público, pero no achicarlo, sino con una mayor recaudación ir licuando el déficit. Pero ahora cambió el escenario internacional con la suba de tasas de Estados Unidos, y a eso se le suman los ciertos desequilibrios del país que potenciaron la falta de apoyo financiero al Estado argentino. Los bancos ya no quieren comprar deuda, porque la tasa norteamericana está más alta y acá ven como que este gradualismo no está avanzando tanto como ellos quisieran.

Ante ese panorama, ¿acudir al FMI era el único camino posible?

Era el plan b, pero no lo quisieron decir antes por la repercusión que tiene una medida de este tipo. El FMI te presta a la tasa más baja del mercado, que es entre el 3 y 4 por ciento, pero te exige un plan de trabajo con metas y plazos para cumplir.

¿Cuáles son las consecuencias de esas metas que exigen?

La baja del déficit, para decirlo en términos criollos, es un ajuste. Generalmente, cuando se acude al Fondo, es porque ya no te prestan plata en el mercado. Siempre conviene acudir al Fondo si se puede cumplir lo que piden, no como ocurrió en el país en el 2000, con una situación muy complicada y no se pudieron cumplir con las metas. Hay que desmitificar el papel del FMI como los malos. Si se les cumple es la tasa más barata de todas, porque no es un organismo de lucro, es un organismo financiero internacional.

¿Para el ciudadano común qué implicancias tiene ese ajuste?

Lo que ya dijeron desde Nación es que bajarán el presupuesto en obra pública, pero también anunciaron que las obras que ya arrancaron no la van a dar de baja. Se va a producir un recorte en las obras que todavía no se iniciaron. Por otro lado, la parte más delicada, es cómo achicar el Estado y bajar el fuerte componente social que hay.

Achicar el Estado significa menos empleados públicos...

Pero en todos los niveles, no solamente en el Estado nacional, también achicar el déficit de las provincias.

En contrapartida a ese mandato de achicar el déficit hay hechos que pueden ser anecdóticos pero tienen un alto impacto, como que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pida partidas de chocoarroz o utilice aviones privados para viajar a cualquier lugar...

Coincido que eso es muy grave y muestra la ingenuidad del ministro. Uno ve que, en general, la gente está dispuesta a hacer su parte del sacrificio, por ejemplo, pagando tarifas más caras, pero cuando los funcionarios gastan plata en cosas absurdas o tienen sus ahorros afuera, como sucede con Dujovne y Aranguren (el ministro de Energía), hay una gran contradicción. En este nivel los gestos son tremendamente importantes.

¿Cuál es su opinión sobre las medidas que tomaron en el Banco Central?

Se equivocaron la semana pasada cuando todas las monedas del mundo empezaron a devaluar contra el dólar y el Banco Central salió a querer mantener el precio de la moneda en el país. Por una mala medida se terminaron perdiendo 5.000 millones de dólares de reserva, que es plata de todos los argentinos. Eso fue un error y el otro fue subir la tasa de interés al 40 por ciento. Si desde el Gobierno afirman que apuestan al crecimiento, no pueden poner esa tasa porque destruye la posibilidad de cualquier emprendimiento productivo.

¿Qué le recomendaría al Gobierno provincial ante la situación económica que atraviesa el país?

Que tiene que cuidar bien sus finanzas. Con la asunción de los nuevos funcionarios del Gabinete provincial, hay una intención clara del Gobierno provincial de cuidar las finanzas. Ahora tienen que duplicar ese esfuerzo, porque a nivel nacional se complicó aún más la situación económica. El tema es que el acceso al crédito también se ha complicado para las provincias. Es un año para ser cuidadoso, tanto a nivel provincial, municipal como particular. Al menos hasta que se termine de definir el rumbo económico.

¿Cuál será el costo político que tendrá que asumir el presidente Mauricio Macri por retornar al FMI?

El gran problema es que en general no está claro qué es lo que quieren hacer con la economía, entonces se pierde credibilidad. Nos dijeron que el dólar no iba a subir, pero resulta que sube y encima se pierden 5.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central o que están apostando al crecimiento, pero la tasa de interés sube al 40%. Acá el costo político es sobre la credibilidad en el equipo económico, se genera incertidumbre económica que termina repercutiendo en las expectativas y retrae la economía, que venía suavemente creciendo. Para que se disminuya ese costo, tienen que explicar bien qué es lo que quieren hacer y cuál es el camino para salir de la turbulencia que estamos atravesando.