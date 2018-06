Norma Brandoni: "La paciente murió por una causa ajena a la práctica de punciones"

Norma Beatriz Brandoni es médica especialista de diagnóstico por imágenes, con una trayectoria de veinte años, tanto en esa especialidad como en prácticas no vasculares dentro de la amplia gama del intervencionismo. Las cosas para ella cambiaron el 13 de abril pasado cuando una paciente se le murió en su consultorio de la calle Santa Fe al 100, en momentos en que la sometía a unas punciones en la comuna cervical.

La víctima fue María Cristina Ulivarri, de 53 años, esposa del periodista Néstor Nieva, quien junto a su familia acusa a la médica de mala praxis. El fiscal de Graves Atentados contra la Personas, Pablo Rivero imputó a Brandoni por homicidio culposo. La querella de la familia Nieva pidió que sea procesada por el delito de homicidio simple, en tanto la defensa solicitó la absolución lisa y llana de la profesional.

El Tribuno entrevistó a Brandoni, quien contó su verdad de los hechos y aprovechó la ocasión para refutar las duras acusaciones que realizaron a través de este medio Néstor Nieva y su hija Silvana (ver El Tribuno del 3 de junio). La médica descartó de plano que haya incurrido en mala praxis y lo sustentó con el resultado de la autopsia a Ulivarri. "Se determinó que no hubo ninguna complicación relacionada con el procedimiento que se practicó", dijo al referirse a la punción. Y agregó: "Está demostrado que no hubo ninguna violación a los protocolos científicos del procedimiento. No hubo sangrado, infección ni rupturas de ninguna estructura vital para la señora. Tampoco hubo reacciones alérgicas".

¿Qué pasó entonces?, inquirimos. "La autopsia dice que hubo complicaciones cardiovasculares no relacionadas con el procedimiento", respondió. Según la profesional, los resultados de la pericia médica confirmaron lo que ella pensó desde un primer momento. "Yo era la más interesada en saber qué había pasado, porque la punción es una práctica que no representa ningún riesgo para el paciente", aseguró. En ese sentido la médica remarcó que "por la autopsia ahora sabemos que la señora murió por una causa ajena a las punciones".

El día de los hechos la esposa de Nieva llegó al consultorio Santa Aghata acompañada de su hermana para someterse a la cuarta punción en busca de mitigar unos dolores en la espalda que la afectaban desde hacía tiempo. Según su esposo, concurrió a ese centro por sugerencia de su médico que le aconsejó que se realizara unos diagnósticos por imágenes. Allí la paciente se contactó con Brandoni, especialista en esta materia, quien le manifestó que ella podía realizarle, además, punciones para aliviar los dolores. Brandoni le explicó que si bien se trataba de una práctica invasiva del cuerpo no provocaba dolor y que se realizaba con el uso de agujas que se introducen en la parte afectada, a través de las cuales se inyectan los calmantes.

"Para empezar la práctica, la acostamos en el tomógrafo, localizamos las agujas y cuando estábamos en eso, la señora manifiesto que se sentía mal", relató Brandoni. Dijo que inmediatamente la señora Ulivarri de Nieva se descompensó y con su ayudanta comenzaron con las tareas de reanimación y llamaron al servicio de emergencia. "Cuando llegó la ayuda externa la señora ya estaba sin vida, pero continuamos con los masajes por espacio de cuarenta minutos, lamentablemente sin resultado", afirmó.

¿En qué consistió el procedimiento de reanimación?, preguntamos. "Le suministramos oxígeno y le realizamos los masajes", contestó.

"Teníamos todos los elementos de reanimación", aseguró la mujer en respuesta a las acusaciones de la familia Nieva. Respecto a los cuestionamientos que le hicieron sobre la ausencia de un anestesista, Brandoni aseguró que para las punciones no hace falta un especialista en esta materia. "Lo que se pone es una anestesia local, la misma que usa el odontólogo para sacar una muela, lo que permite que el paciente permanezca todo el tiempo despierto", contó Brandoni.

¿Qué pensó cuando observó a la paciente muerta?, preguntamos. Hizo una pausa y respondió en estos términos: "En ese momento no encontré una explicación. No se había presentado ninguna complicación visible ni por la imagen ni a simple vista. No pensamos que había sido una reacción alérgica porque ya habíamos hecho estas prácticas anteriormente y con las mismas sustancias. Por eso fui la primera en pedir que se haga la autopsia".

Brandoni subrayó que "los hechos confirmaron que la señora tenía algunas complicaciones cardiovasculares previas, como presión alta". Y concluyó: ""Ella no manifestó que tenía estos problemas y quizás ni ella misma lo sabía.

¿Cree que en algo falló?, interrogamos. La médica no pudo encontrar la palabra justa para dar una respuesta. "Ha sido un hecho desgraciado. Lo que pasó ha sido doloroso para todo. Nunca hubiera querido que suceda", expresó con tristeza.

“No hay pruebas”

José Luis Valle, defensor de la médica Brandoni, negó que el consultorio “Santa Agatha” no esté habilitado. Como prueba ello aseguró que solo fue clausurado por unos días, pero que ya fue rehabilitado.

Respecto a la situación procesal de la médica, indicó que presentó el pedido sobreseimiento ente el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino. “No hay ninguna prueba que comprometa a mi clienta”, dijo.