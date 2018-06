Una adolescente de solo 14 años fue madre de mellizos

Una chica de solo 14 años tuvo mellizos el miércoles en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI). Si bien se difundieron pocos datos, para preservar la privacidad de la adolescente, se conoció que los bebés están en riesgo nutricional porque nacieron con bajo peso.

Un reciente informe de Amnistía Internacional advirtió que Salta se ubica como la cuarta provincia con más embarazos entre los 15 y los 19 años y sexta en fecundidad temprana -entre los 10 y los 14 años-.

Ayer, un nuevo caso de embarazo adolescente generó controversias dentro del sistema de salud de Salta.

Preocupadas por la situación que viven decenas de "niñas madres" en Salta, referentes de organizaciones sociales difundieron un pedido de ayuda para la adolescente de 14 años. Comunicaron que ella y los niños necesitaban alimentos, ropa y pañales e iniciaron una colecta.

Por la tarde, desde el sistema de salud difundieron que los familiares de la adolescente rechazaron la ayuda social que les ofrecieron y aseguraron que están en condiciones económicas y sociales de hacerse cargo de los niños.

Los mellizos pesaron 1,700 y 1,900 kilos, por lo que se encuentran en riesgo nutricional. Desde el HPMI destacaron que, si bien la madre tiene 14 años, no se encuentra en una situación social crítica.

Comunicaron que la adolescente realizó los controles correspondientes durante el embarazo en un centro médico privado y que se registró en el hospital en los dos últimos meses de la gestación.

Al tratarse de un embarazo precoz y de mellizos, se realizó una cesárea programada. Anoche la adolescente ya se encontraba en su casa, mientras que los bebés están todavía internados y serán dados de alta cuando alcancen el peso ideal.

Desde la dirección del HPMI destacaron que los familiares de la adolescente reclamaron desmentir que necesitaran ayuda social.

El gerente de la institución, Carlos Moreno, explicó a los medios de prensa que en este caso la familia espera volver a la normalidad, ya que incluso hubo gente que llevó donaciones hasta su casa.

Desde el hospital detallaron que la chica de 14 años asiste al hospital para atender a los niños y, además, tomar cursos para la crianza y el cuidado de los bebes.

Un informe publicado hace días reveló índices preocupantes en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva.

Según una encuesta de Unicef realizada en el noroeste argentino, el 44% de los escolares afirma haber mantenido relaciones sexuales y casi un 24% admite no haber utilizado ningún método anticonceptivo.

Consultados sobre los motivos por los que no toman recaudos para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, un 58% respondió que "no esperaba tener relaciones", mientras que un 20% indicó que "nunca pasa nada".