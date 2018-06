Al final, la fábrica de colectivos eléctricos chinos se instaló en La Plata y no en Güemes

El años pasado, el presidente Mauricio Macri había recibido en la Casa Rosada a ejecutivos de la compañía china BYD, la mayor fabricante de vehículos eléctricos y de baterías a base de litio del mundo, que ratificaron su interés en instalar en Salta su primera planta de producción de vehículos con tecnologías de movilidad limpia en el país.

Para ello, la Provincia había comprometido la entrega de 20 hectáreas del Parque Industrial de General Güemes, con opción a ampliarse a 40 hectáreas, a precio de fomento. También le había garantizado a BYD el acceso a servicios básicos promocionados, políticas de incentivo y exenciones impositivas en apoyo al emprendimiento tecnológico.

Sin embargo, el vicegobernador Miguel Isa hoy confirmó que finalmente los empresarios chinos optaron por instalarse en la ciudad de La Plata.

“En La Plata les dieron todas las comodidades”, dijo el funcionario hoy en Radio Salta y aclaró que con la reciente ley de promoción de empleo promulgada el lunes pasado por el Ejecutivo local se mejoró en gran medida el escenario para atraer a nuevas empresas.

"No teníamos una ley como la que aprobamos ahora -la ley de promoción y estabilidad fiscal- y no esperaron", dijo Isa y expresó que situaciones como esta no implican "lentitud de ningún gobernador" sino que se compite con el lugar "donde está toda la plata".

"Esta es mi queja permanente de cómo se distribuye el dinero de Nación: el 90% queda allá y el 10% se distribuye en el país", se quejó Isa. "La gobernadora de Buenos Aires hasta tiene plata para que se instalen y nosotros esperamos que venga alguien y nos salve (...) Con el tema de la competitividad y del flete directamente se instalan en el puerto. Pero nosotros vamos a seguir peleando esta salida al Pacífico y cada vez estamos más cerca en la infraestructura porque sin eso será difícil que salgamos", concluyó.