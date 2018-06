El salteño que puede ser oro hoy

El deporte salteño está expectante por la actuación que puede tener hoy Federico Gómez con Los Leones, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, ya que a partir de las 16.30 (15.30 de Bolivia) comienza a disputar la final de los Juegos Odesur de Cochabamba ante Chile.

Con una presea asegurada, ya que en el peor de los casos puede obtener la plateada, Gómez tuvo una activa participación con la Selección en la competencia sudamericana.

Argentina arrancó su torneo ante Uruguay con victoria por 5 a 1, luego derrotó a una difícil Venezuela 3 a 1 y días más tarde a Bolivia por 12 a 0 con un tanto del salteño.

Finalmente, antes del enfrentamiento ante los trasandinos, Los Leones le ganaron 5 a 0 a Brasil y se transforman en los máximos candidatos a ganar la medalla dorada.

En las tribunas esperarán, como siempre, sus familiares, quienes viajaron desde Salta rumbo a Tarija en dos autos y desde allí partieron a Cochabamba en avión.

Sus padres Gustavo y Marcela, además de su sobrina Olivia, son algunos de sus fanáticos que lo apoyarán también esta tarde en el complejo Félix Capriles.

Solo queda Maxi Díaz

El atleta Maximiliano Díaz es el último de los cinco salteños que mañana saldrá a escena en Cochabamba, a las 9.55 (10.55 de nuestro país) en la competencia de triple salto en el estadio Parque La Torre.

Los eliminados son tres: Delfina Álvarez, Jairo Ríos y Lorena Pascuzzi.

La primera, triatleta, abandonó tan solo 15 minutos después de participar en la prueba individual femenina, por inconvenientes con la altura.

“Mi estrategia de carrera fue arrancar lo mas rápido posible, pero la altura seca no me hizo muy bien y el cuerpo me dijo basta”, dijo Álvarez a El Tribu no.

El cafayateño Ríos, en ciclismo ruta, finalizó en el 24º puesto y estuvo lejos de integrar el podio, mientras que Pascuzzi, en squash, logró un triunfo y luego una derrota para quedar eliminada en tierras bolivianas.