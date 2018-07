Los nueve héroes de la historia salteña que acompañan a Güemes en el Panteón de las Glorias del Norte

En el imponente Panteón de las Glorias del Norte, ubicado en la Catedral Basílica de Salta, reposan los restos del general Martín Miguel de Güemes, guerrero de la Independencia y excepcional servidor de la patria, pero también los de varios próceres y héroes de la historia.

"Es un lugar de honor, representa el reconocimiento al patriotismo y la generosa entrega a esta tierra de las personas que se han destacado en la emancipación y en la historia de Salta", explicó María Irene Romero, docente y encargada de la Biblioteca del Arzobispado de Salta Monseñor Julio Campero y Aráoz.

El sitio, que se encuentra cerca del acceso a la Catedral, hacia la izquierda, fue inaugurado el 20 de octubre de 1918 por el entonces interventor federal de Salta, Manuel Carlés, y fue bendecido por el obispo monseñor Gregorio Romero.

El decreto que autorizó su creación expresa: "La intervención nacional ha coordinado con el prelado de la Diócesis de Salta y el capítulo de su Iglesia Catedral, erigir en ésta, el Panteón de las Glorias del Norte de la República, para guardar las urnas cinerarias de los generales Güemes, el incorruptible; Alvarado, el ecuánime, y Arenales, el austero".

El artículo 2 del decreto que crea el panteón establece taxativamente que por ley de la legislatura se debe discernir a quien corresponde el honor de ser sepultado allí.

Cabe destacar que, en el proyecto inicial, el emplazamiento era en el jardín del Palacio Arzobispal, en la esquina de Belgrano y Mitre, pero está iniciativa se desestimó, tomando una capilla lateral para ese fin. El Panteón es además monumento histórico nacional.

Las historias

Para la inauguración del Panteón de las Glorias del Norte, en octubre de 1918, se encontraban presentes únicamente los restos de los generales Martín Miguel de Güemes y Rudecindo Alvarado, quien nació en Salta el 1 de marzo 1792 y falleció también en la provincia el 22 de junio de 1872. Alvarado fue un héroe militar y patriota de la guerra de la independencia. Participó, a las órdenes de Belgrano, en las batallas de Tucumán, Salta y Sipe Sipe. Formó parte del Ejército de los Andes que liberó Chile y Perú al mando de José de San Martín.

En 1934 ingresaron al panteón los restos de Facundo de Zuviría, quien fue un jurisconsulto y político que como opositor a Juan Manuel de Rosas tuvo que autoexiliarse en Bolivia. Fue presidente del Congreso Nacional que culminaría con la sanción de la Constitución Argentina, además de haber sido ministro de Relaciones Exteriores y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Zuviría nació en Salta el 26 de noviembre de 1794 y falleció en Paraná, Entre Ríos, el 19 de agosto de 1861.

En el lugar de honor también hay un espacio para un "Soldado Desconocido de la Patria", en representación de todos los guerreros que lucharon por el país.

En 1950, apenas se produjo su fallecimiento, José Antonino Fernández Cornejo, comandante general de armas de la Provincia, ingresó al panteón. Fue también líder del partido unitario y tres veces gobernador de la provincia de Salta en la primera mitad del siglo XIX. Nació en la ciudad de Salta Virreinato del Perú, en 1768 y falleció en Campo Santo.

Cuatro años después entró al sitio de honor la patriota Martina Silva de Gurruchaga, quien había contribuido con el general Manuel Belgrano en la Batalla de Salta, logrando que su marido, José de Gurruchaga, le donase a su ejército paños para uniformes y dinero para armamento, contribuyendo decisivamente a la victoria en ésta batalla. Fue designada capitana del Ejército de la Patria, distinción conferida por Belgrano. La patriota nació en Salta el 3 de noviembre de 1790 y falleció el 19 de marzo de 1874.

También está en el panteón, desde 1959, el brigadier general Juan Antonio Álvarez de Arenales. Fue un militar argentino de origen español, considerado también boliviano por su actividad en aquel país. Luchó en las guerras por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y Perú. Nació el 13 de junio de 1770 y murió en Bolivia el 4 de diciembre de 1831.

En 1963, ingresaron los restos del general Eustaquio Frías, militar argentino, quien participó en la campaña del Perú, en la guerra del Brasil y en las guerras civiles argentinas, en las que militó en el partido unitario. Nació en Cachi, el 20 de septiembre de 1801 y murió en Buenos Aires el 16 de marzo de 1891.

Carmen Puch de Güemes

Un personaje caro a los sentimientos del prócer Martín Miguel de Güemes, su esposa Carmen Puch de Güemes, también permanece en el panteón, junto a él. "Su presencia no responde a decisión gubernamental. Ingresó en una fecha que no puedo precisar, inclusión que no se discute puesto que permanece junto a su esposo", sostuvo la profesora Irene Romero.

Carmen Puch nació el 21 de febrero de 1797 en Los Sauces, Rosario de la Frontera, Intendencia de Salta del Tucumán, Virreinato del Río de la Plata y murió 3 de abril de 1822, en Salta, Provincias Unidas del Río de la Plata. Se había casado con Martín Miguel de Güemes, a los 17 años, el 15 de julio de 1815, en la catedral de Salta. Tuvieron tres hijos: Martín Güemes Puch, quien fue gobernador de Salta, Luis e Ignacio, fallecido en la infancia. Al quedar huérfanos, fueron educados por sus tíos maternos.

Carmen Puch falleció probablemente por una depresión causada por la muerte de su marido.

La escritora Juana Manuela Gorriti fue la última en ser incorporada al lugar de honor. Nació en Rosario de la Frontera el 15 de junio de 1818 y murió en Buenos Aires el 6 de noviembre de 1892. La historia de la novela en Argentina se inicia con la publicación de su relato La Quena, en 1848. Otros de títulos de su extensa producción son Sueños y realidades (1875) y Veladas literarias de Lima (1892).

Una estrofa del Himno a Rosario de la Frontera la evoca encendidamente como la máxima personalidad de la cultura surgida de esta tierra del sur de la provincia de Salta.