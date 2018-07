Trabajadores de FIAT harán una huelga por el "inaceptable" fichaje de Cristiano Ronaldo

El fichaje de Cristiano Ronaldo ha provocado la indignación de los trabajadores de la FIAT. Los trabajadores de la fábrica de Melfi, al sur de Italia, del grupo FIAT Chrysler Automobiles (FCA), propiedad de la familia Agnelli, convocaron ayer a una huelga para protestar por el gasto en el fichaje del jugador portugués por parte del club Juventus.

Cristiano Ronaldo y un pase por una cifra récord

La familia Agnelli, que también es dueña de la Juventus, anunció el pasado martes la incorporación de Ronaldo, por quien pagará 112 millones de euros al Real Madrid, y al que ofreció un contrato de cuatro años, a razón de 31 millones de euros netos anuales.

Ante esta operación de mercado el sindicato USB (Unión Sindical de Base) anunció que los trabajadores de Melfi comenzarán una huelga del 15 al 17 de julio.

"Es inaceptable que, mientras que a los trabajadores se les vienen pidiendo enormes sacrificios económicos durante años, la compañía decida gastar cientos de millones de euros en la compra de un jugador. Mientras los trabajadores y sus familias se ajustan el cinturón cada vez más, ¡la compañía decide invertir una gran cantidad de dinero en un solo recurso humano¡

"¿Es correcto todo esto? ¿Es normal que una sola persona gane millones y miles de familias no lleguen a mitad del mes? Todos somos trabajadores bajo el mismo patrón, pero nunca como en este momento de enorme dificultad social esta diferencia de trato no puede y no debe ser aceptada", agrega el texto del sindicato.

Allí señalan también que "los trabajadores de FIAT han amasado la fortuna de los propietarios durante al menos tres generaciones" y lo único que han recibido a cambio durante todo ese tiempo ha sido "una vida de miseria".

El comunicado del sindicato

Por ello, "el Sindicato de Trabajadores de Base (STB) declara una huelga desde las 22 de este domingo 15 de julio hasta las 6 del martes 17 de julio".

En la Bolsa

Según los analistas de Banca Imi, la llegada de Ronaldo permitirá un reforzamiento de la marca Juventus a nivel mundial. "La Juventus se beneficiará en sus ingresos de un aumento de la venta de entradas, que estimamos en 5-7 millones de euros suplementarios por temporada, y en general de todas las actividades ligadas a la marca, como el 'merchandising' y el 'sponsoring'", añadieron.