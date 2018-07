Flavio Guanca: “Vestir esta camiseta implica dejar todo”

Es un todoterreno en la mitad de la cancha; sea cual sea la camiseta que vista, siempre aporta lo que tiene y hasta un poco más. Flavio “Batería” Guanca llegó a Central Norte para reforzar al equipo pensando en el partido del 22 de julio frente a River Plate por la Copa Argentina.

El volante central es una fija para enfrentar al millonario y vive un momento único de cara a un partido tan transcendental.

“Es algo soñado, se me está dando, nunca pensé en jugar contra un equipo grande; desde el día que me llamaron para ser refuerzo de Central Norte para la Copa Argentina, trato de dejar todo en cada entrenamiento”, sostuvo el jugador que llegó al cuervo a préstamo proveniente de Pellegrini, dueño de su pase.

Para Guanca, jugar esta clase de partidos implica mayor responsabilidad para defender la camiseta azabache.

“¿Qué jugador no quisiera jugar contra River? Me tocó, a mí me llamaron, aposté a sumarme y ahora estoy tratando de dejar todo día a día en los entrenamientos, vestir esta camiseta implica dejar todo”, dijo.

El partido frente a River será televisado para todo el país y una oportunidad como esta es una “vidriera” para los jugadores de Central Norte. “A mi familia siempre le dije, uno nunca sabe quién te mira desde afuera, el Turco (Ramón Apaza) confió en mí y voy a tratar de no desaprovechar esta oportunidad. Después se analizará qué pasará más adelante pero ahora solo pienso en darle lo mejor a Central Norte”, dijo el futbolista.

Para el jugador surgido de las divisiones inferiores del adoquinero, tener esta oportunidad en Central y a esta altura de su carrera es un cambio al que tendrá que adaptarse aunque sea solo por un partido. “Llegar a un club de esta envergadura te hace cambiar, es otra mentalidad, ya venís enfocado a otras cosas. Si bien vengo por un partido, llegar al club y empezar a trabajar te da otra perspectiva sobre todo por el rival que tendremos en frente; y más allá que sea River, hay que ser inteligentes a la hora de jugar y dejar todo en el campo de juego”.

El préstamo de Guanca finalizará una vez que termine la participación de Central Norte en la Copa Argentina. Desde su llegada y en los amistosos que disputó frente a Talleres de Córdoba y Deportivo La Merced (hizo un gol), el cuerpo técnico quedó bastante conforme con el aporte que da al equipo.