Polémica por una bandera en una manifestación contra el aborto

Bandera Vecinal, la agrupación liderada a nivel nacional por el polémico Alejandro Carlos Biondini -vinculado reiteradamente a organizaciones neonazis- participó ayer por la mañana de una manifestación contra la legalización del aborto en la Universidad Nacional de Salta. Adiunsa (gremio que nuclea a docentes e investigadores) repudió la presencia de la organización en la casa de estudios estatal. Referentes que habían convocado a la marcha dijeron "no tener nada que ver" con el cuestionado partido, e incluso sostuvieron que hubo personas que "aprovecharon el reclamo con otras intenciones".

"Expresamos nuestro repudio y preocupación por la presencia de la organización política Bandera Vecinal en el predio de nuestra Universidad Nacional. La misma, cuyo referente nacional es el reconocido militante neonazi Alejandro Biondini, ha manifestado posturas antisemitas, xenófobas y negacionistas del terrorismo de Estado", señala el comunicado difundido por Adiunsa.

Alejandra Falú, titular de la carrera de medicina y una de las referentes de los autoconvocados en contra de la legalización del aborto aseguró: "No tenemos nada que ver con este partido. Nuestro reclamo es apartidario y tiene un objetivo específico, que es solicitar al Consejo Superior dejar sin efecto la resolución en la que apoya la despenalización del aborto, dado que va contra el estatuto y no nos representa como universidad".

Falú aclaró que se convocó a la comunidad universitaria en general, pero que no conoce a todos los que fueron. "Son seis facultades, mucha gente se acercó y evidentemente también estas personas del partido Bandera Vecinal, pero no sabemos quiénes son, si son alumnos, docentes o graduados", dijo.

El Consejo Superior de la UNSa, máximo órgano de gobierno de la casa de estudios, se pronunció el 28 de junio a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que aprobó la Cámara de Diputados y que el próximo 8 de agosto se tratará en el Senado.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó en una oportunidad que los integrantes de Bandera Vecinal, a nivel nacional, "han tenido siempre expresiones antisemitas, negacionistas del Holocausto y de defensa del régimen nazi".

Testimonios

El exdirector del Hospital de Niños, Martín Méndez, participó de la manifestación, a la que asistieron docentes y estudiantes con pañuelos celestes. "Tenemos que salvar la dos vidas, la que se está gestando y la de la madre. Le pedimos a nuestros senadores nacionales que hagan como los diputados, que apoyen a la República Argentina. Nuestra patria que es grande. La Argentina es una patria muy rica, si vamos matando a los argentinos, en el futuro los extranjeros se van a quedar con nuestra patria y nosotros no queremos que eso pase", expresó.

El licenciado en psicología Rodrigo Tezanos Pinto señaló que "está bien que se expresen con los pañuelos verdes o celestes, cada uno defiende su idea, pero lo que decimos es que esta es una universidad pública y, como tal, no puede expedirse por una sola postura". También mencionó al rector, Antonio Fernández. "Entendemos que fue ajeno a esto, recién ahora está tomando parte", consideró.

Alejandra Falú cuestionó el procedimiento. "La propuesta se presentó el 28 de junio en la última sesión del Consejo Superior y fue votada por el mínimo del quórum de consejeros, ya que fue presentada sobre tablas. No estaba en el orden del día, no se analizó en las distintas facultades. Nosotros nos enteramos al día siguiente por los medios de comunicación. Eso generó un gran descontento porque no nos sentimos representados", afirmó.

“La clandestinidad no ofreció ninguna solución”

Salteños que se manifestaron a favor de legalizar la interrupción del embarazo frente a la Legislatura y al Congreso de la Nación por iniciativa de la cineasta Lucrecia Martel el domingo enviaron una carta a los senadores nacionales, que deben tratar el tema el 8 de agosto.

“Somos trabajadoras y trabajadores de la cultura, de las ciencias, de variados oficios y profesiones, estudiantes, jubiladas y jubilados. Personas diversas, de todas las edades, géneros e ideologías políticas. Con nuestros nombres, con nuestras caras. Estamos a favor de la ley IVE (interrupción voluntaria del embarazo)” comienza el texto.

“Exigimos la implementación de políticas públicas que den respuestas a la extrema situación a la que son sometidos los cuerpos gestantes. Pasar por alto la voluntad de las personas es un acto de violencia y disciplinamiento tortuoso. La prohibición, la negación y la clandestinidad no han ofrecido ninguna solución”, agregan.

Destacaron que la ley de legalización del aborto “no interfiere con las maternidades deseadas, y al mismo tiempo no obliga a las maternidades forzadas”. “La despenalización del aborto no es una solución. Solo la urgente aprobación de la ley es lo que permitirá la implementación de políticas públicas inclusivas, serias y comprometidas, largamente debatidas y detalladas en el proyecto que ya cuenta con media sanción. Nos resultan inadmisibles y repudiables todos los actos de violencia con los que hemos sido atacados por apoyar la aprobación de la ley”, advirtieron.

Finalmente, les pidieron a los legisladores “que no voten conducidos por sus creencias personales, sino atendiendo a la realidad de nuestra provincia”. “Está en sus manos la posibilidad de un futuro más justo. Respondan a la altura de este momento histórico. La mayor fortaleza de Salta es su diversidad”, expresaron.