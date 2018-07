De la fábrica a jugar con River: Flavio Guanca pidió el día para enfrentar al equipo millonario

El ascenso argentino tiene mil historias como esta. Y, en este caso, la que llamó la atención es la de Flavio Guanca, jugador de Central Norte, quien se pidió el día en la fábrica en la que trabaja para poder enfrentar a River en la Copa Argentina este domingo.

Si bien es una realidad de muchos jugadores de Salta, Guanca alcanzó estos días gran protagonismo a nivel nacional y ya fue entrevistado por TN, Olé y el diario La Nación entre otros medios -entre los que se incluye también El Tribuno-, quienes quisieron reflejar y contar su historia.

"Soy operario en una fábrica, controlo que los productos salgan bien. Trabajo por la noche, así que ahora en un rato me voy a entrenar y ya después viajo para jugar contra River", explicó en diálogo con TN. Central Norte lo contrató especialmente para este partido y se ilusiona con hacer las cosas bien ante River: "Nunca es tarde para lo que uno se propone", explicó el futbolista de 31 años.

Trabajar y jugar al fútbol no es fácil. "Mis compañeros del laburo se enteraron y están todos muy contentos. Mis supervisores hicieron unas fotocopias y las pegaron por la fábrica, me alientan", contó.

Una chance única que le llegó de forma inesperada y que alteró su cargada rutina semanal: desde fines de junio se entrena con Central Norte , empezó a cuidar su físico y su alimentación y hasta necesitó ayuda para coordinar horarios con sus colegas en la fábrica de artículos de limpieza donde trabaja de operario y consigue su principal ingreso económico, mientras estudia electromecánica del automotor. El viernes, cuando el plantel ya esté en Santa Fe, un compañero fanático del Cuervo salteño lo cubrirá para que pueda jugar.

"Entreno por la mañana, descanso a la tarde y trabajo de lunes a viernes de 22 a 6, por lo que a la noche normalmente no duermo más de tres horas, a menos que cambie mi turno de 14 a 22. Esta vez tuve que hablar con mis compañeros de laburo para poder viajar. Uno de ellos, hincha de Central Norte, va a trabajar a cuenta mía. Pero el lunes a la noche ya vuelvo. Después arreglaré esas horas con el supervisor, pero ellos siempre me apoyaron. Hace ocho años trabajo en la fábrica y en estos últimos días busqué no esforzarme tanto", le cuenta Guanca al diario La Nación a horas del partido de su vida.

El llamado fue de Ramón Apaza, técnico de Central Norte, que eliminó a Pellegrini de Salta y a Sol de América de Formosa para llegar a esta instancia. Justamente desde Pellegrini arribó Guanca, aunque no disputó el duelo entre sí por la fase eliminatoria de la Copa Argentina ya que estaba de refuerzo en Massalin & Celasco de Rosario de Lerma para el Federal C.

El esfuerzo para hacer lo que hago está en uno mismo. Y a mí me motivó siempre. Esforzarme para que en algún momento pueda jugar un partido importante. Mirá dónde estoy ahora.

"El Turco Apaza me conocía de hace mucho, me habló y me dijo que me quería por mis características de correr y meter. Cuando me preguntó si me interesaba porque él me necesitaba, obvio que le dije que sí. Fue todo muy imprevisto, nunca me imaginé jugar con River. Me sorprendí cuando me llamó", explica el volante central de 31 años, que en diciembre jugó para Pellegrini cuando Central Norte le ganó por penales en las semifinales del Federal B.

Su padre Julio Oscar, su mamá María Cristina, su hermana Gabriela y sus hermanos Claudio (dejó el fútbol por su trabajo en un supermercado) y Cristian (juega en Pellegrini) son sus grandes fanáticos, junto a su hija y su actual novia.

"Todos trabajan y mis padres son independientes, así que estoy viendo si pueden ir a Santa Fe, aunque sea pagándoles el viaje. Mi papá está re emocionado, no lo puede creer. Siempre veía los partidos de los domingos soñando que estuviera ahí. Y él me dijo: 'nunca es tarde'. Todos me dicen que es el premio por el esfuerzo y las ganas, que me lo merezco. Y yo les agradezco siempre el apoyo", dice el futbolista que se ganó un apodo más que peculiar.

La Copa Argentina tiene esa magia en la que ningún resultado está puesto. En estas horas sin ir más lejos Vélez quedó eliminado con Central Norte de Santiago del Estero y Banfield cayó ante Lamadrid.

"¿Si tengo que pedir una camiseta? Me gustaría quedarme con la de Leo Ponzio", contó el también mediocampista central.

El partido entre el Millonario y Central Norte se jugará el domingo en cancha de Colón de Santa Fe.