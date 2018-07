VIDEO: Oscar Ruggeri enfureció cuando le nombraron a Pep Guardiola como posible DT

Con un Jorge Sampaoli que tambalea en el cargo de entrenador de la Selección Argentina, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza como sus posibles sustitutos. Diego Pablo Simeone (tiene contrato con Atlético Madrid), Marcelo Gallardo (con vínculo vigente con River Plate), Mauricio Pochettino (en el Tottenhamy inglés acaba de renovar por dos años más) Ricardo Gareca (finalizó su vínculo con la Selección de Perú) picaron en punta.

Sin embargo, en el programa de Fox Sports fueron un paso más allá y nombraron a Josep Guardiola, como uno de los candidatos a suceder al técnico de Casilda. ¿Puede el español multicampeón con Barcelona, Bayern Munich y Manchester City ser el próximo DT de la Selección Argentina?

Para Oscar Ruggeri claramente no. El “Cabezón”, fiel a su estilo, y quien forma parte del programa 90 minutos, enloqueció cuando le nombraron a Pep quien comenzó a ser muy nombrado en las redes sociales.

“Por los nombres que escuché, me voy. ¡No, me voy! !No quiero, no quiero! No, que Guardiola dirija España. ¿Por qué no dirige España? Tenemos técnicos, ¿El Cholo (Simeone) qué es? ¿Es peor que Guardiola? ¿Gallardo es malo?”, preguntó enfurecido.

Ruggeri también bromeó con la chance de que su amigo Ricardo Gareca desestime una hipotética oferta para asumir en la Selección: “Si el Cholo no va, si Gallardo no va, a Gareca lo voy a buscar yo, lo secuestro de la casa y lo tiro adentro de Ezeiza. Me quedo en la puerta y no lo dejo salir. Es más, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro”.