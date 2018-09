Gonçalves se trepó a la cima del Desafío Ruta 40 y Luciano fue sexto

Se terminó el Desafío Ruta 40 y otra vez, Honda se subió a la cima del podio en la competencia que en este caso, además, significó la cuarta fecha del Mundial de Rally Cross Country. Paulo "Speedy" Gonçalves fue el ganador, solo seis segundos por delante de Toby Price y en tercer lugar completó Pablo Quintanilla, porque Matthias Walkner fue penalizado en el enlace de ayer. Luciano Benavides, en tanto, terminó en el sexto lugar de la general y se transformó en el mejor argentino sobre dos ruedas.

El dominio de Honda es absoluto en esta carrera que acaba de cumplir 10 ediciones, ya que se consagró por quinta ocasión consecutiva, desde Javier Pizzolito en 2014, pasando por Kevin Benavides en 2016 y 2017 (Norte) y ese mismo año, en la Sur, para Felipe Ellis. Esta vez como en 2015, Gonçalves volvió a sonreír.

Apenas arribó al podio de llegada, en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, el portugués dialogó con El Tribuno y dijo: "Estoy muy contento por la victoria. Intenté empujar desde el principio y ayer (el jueves) fue el día clave porque me recortaron poco abriendo pista. Intenté ir relajado en esta última etapa pero casi Toby Price me ganó, quedó a solo seis segundos. Hay muy buenos competidores y eso es bueno para la carrera".

El Speedy del team HRC le dedicó el triunfo a sus compañeros Benavides y especialmente a Mathias Bellino, quien sufrió un grave accidente en la etapa 2.

"Estoy contento por mi equipo, pero no al 100% por mis compañeros quienes se accidentaron en este Desafío Ruta 40. Les mando un abrazo grande a ellos. Con respecto a mí, la idea es seguir mejorando el ritmo".

Durante la semana, en Tinogasta, Gonçalves tuvo una charla con el menor de los salteños y le admitió que la etapa 2 fue más difícil que un Dakar.

Sobre esto se refirió: "La verdad que el día 2 fue muy difícil. Nos costó mucho a todos, no sé lo que hubiese pasado en verano. De todas maneras hay que sufrir y hacerlo. Algunos pilotos la pasaron mal, pero es una fecha del Mundial y lo tienen que aceptar. Ha sido una buena prueba, al menos para mí. Una carrera muy completa con duna, ríos, arena y pista".

Para el portugués no es casualidad que haya ganado Honda en las últimas ocasiones. "Nuestra marca sigue trabajando mucho, a veces cometemos errores y, por supuesto, los rivales son muy duros. Cuando nos toca ganar, eso nos deja muy contentos".

Además dejó al descubierto la relación que hay entre los pilotos, al menos entre él y el salteño. "A Kevin le quiero agradecer como nos trató. Estuve en su casa durante varios días, es un gran compañero y un gran amigo".

Luciano, el mejor argentino

Después de cinco etapas, donde la quinta y última fue entre Villa Unión y San Juan, con 200 kilómetros de especial, Luciano Benavides logró el objetivo no solo de llegar a la meta, sino que además de ubicarse como el mejor argentino entre los más de 1400 km totales entre los cinco tramos que duró este Desafío Ruta 40. La revancha, después de su primer Dakar incompleto, al fin llegó.

En la meta de llegada, Benavides habló con El Tribuno y comentó que "el balance es súper positivo, en una carrera muy dura. Me costó mucho agarrar ritmo. Se corrió con mucho peligro, cansancio, estuve cada día mejor excepto ayer (el jueves), pero llegar a San Juan es lo que mas quería".

Con el objetivo cumplido, el menor de los hermanos buscará nuevos desafíos, especialmente camino rumbo al próximo Dakar que se disputará solo en Perú. "Me genera confianza saber que me preparo mejor para lo que queda, sin dudas que fue una revancha para mí. La primera vez me quebré en el Ruta 40, la segunda vez que pasé por Argentina, que fue en el Dakar, tuve cinco vértebras rotas y esta vez, la tercera, fue la vencida".

Finalmente agradeció a la gente que lo apoyó en su regresó al rally. "Me sentí respaldado por la gente y contento de haber representado a Salta y Argentina de la mejor manera posible. Haber sido el mejor argentino no es poco", cerró.

Etapa 5

Pos. Piloto Equipo Tiempo

1 T. Price KTM 1h57m03s

2 P. Goncalves Honda a3m22s

3 R. Brabec Honda a5m04s

4 P. Quintanilla Husqvarna a7m15s

5 M. Walkner KTM a11m24s

6 L. Santolino Sherco a12m08s

7 L. Benavides KTM a16m13s

8 M. Duplessis KTM a22m39s

General

Pos. Piloto Equipo Tiempo

1 P. Goncalves Honda 17h06m02s

2 T. Price KTM a6s

3 P. Quintanilla Husqvarna a8m45s

4 M. Walkner KTM a12m47s

5 R. Brabec Honda a47m54s

6 L. Benavides KTM a1h27m15s

7 L. Santolino Sherco a153m37s