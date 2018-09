Tasas altas: por qué es el principal enemigo de las pymes

La suba del dólar no es una problema para las pymes", aseguran desde el sector. Para el director ejecutivo de Fundación Observatorio Pyme y economista Vicente Donato, "lo que las perjudica notablemente es la altísima tasa de interés".

Si bien las cantidades vendidas entre las pymes manufactureras de todo el país aumentaron respecto a un año atrás, la confianza cayó 41% en relación a fin de 2017, según un informe de la Fundación.

Durante el segundo trimestre del año, las pymes manufactureras de todo el país experimentaron una caída frente al trimestre anterior del 2%, caída intertrimestral que no se registraba desde el último trimestre de 2016.

"El problema para estas empresas no es tanto el dólar; al contrario, las va a proteger de la importación y, de alguna manera, las pocas que exportan pueden recomponer ese mercado", detalla Donato.

"La devaluación las beneficia porque las protege de las exportaciones y les da oxígeno. A estas empresas las castiga un tipo de cambio sobreevaluado", dice. "Lo que las perjudica es la altísima tasa de interés", insiste y explica que "se debe a que todas estas empresas compran a plazos más cortos de lo venden, entonces tiene un descalce financiero".

El escenario adecuado

Al ser consultado sobre cuál sería el escenario ideal para el sector, señala: "Que baje la tasa y que la inflación no se coma el valor del dólar. Da lo mismo, si el dólar se mantiene o sigue aumentando respecto a la inflación, y que sus costos no vayan en línea con la devaluación".

"Se necesita una tasa igual o inferior a la inflación. Las empresas viven de venderles a sus clientes, si estos aumentan al 10% que la tasa de interés sea de entre el 8 o 9%, no que sea el 15%. Tiene que ser una tasa real, parecida el cero", indica Donato.

Sobre el financiamiento para las pymes, el economista plantea que "la Argentina tiene un sistema financiero inferior al africano. Tiene un crédito sobre producto que es del 13% del producto. Y en los países de bajos ingresos, según el Banco Mundial, es del 19%; en Chile es de 90%, y en los Estados Unidos es de 150%". En ese sentido, señala que "no hay conciencia de lo que significa un capitalismo sin sistema financiero. Dicho esto, estas empresas no tienen acceso al crédito".

Para Donato, "estas empresas son una super elite que no llega al 20% del total en acceso al crédito. No es que no tiene acceso al crédito porque la tasa sea alta: no hay fondos. Aunque los bancos regalaran la tasa un porcentaje de las pymes no puede acceder por cantidades".

En esa línea, aclara que "no es una queja contra los banqueros. La tasa de interés alta las perjudica no tanto porque no acceden al crédito, sino porque tienen créditos negativos".

"No hay conciencia de lo que significa un capitalismo sin sistema financiero. Dicho esto, estas empresas no tienen acceso al crédito".

Las necesidades

Al ser consultado por los anuncios del Gobierno para dinamizar al sector, considera que "es una buena intención, pero no es suficiente. El país necesita una política económica fuerte, un plan mucho más estructural de lo que se está haciendo al corto plazo". "Por ejemplo, la presión fiscal es muy alta. Lo que se dice es que si se bajan los impuestos va a haber más déficit. Pero sí se pueden bajar los impuestos, porque hay una gran parte de la economía que está sumergida y no va a emerger con estas tasas impositivas", plantea.

"¿Qué pasaría si a las firmas de menos de 10 ocupados, donde está el 80% de la economía informal que no están pagando impuestos, se les desgravan los impuestos, las contribuciones del empleador y se trata de que utilicen el IVA que podrían cobrar si se blanquean y van a descontar de las contribuciones patronales?", amplía.

De acuerdo con los consultados, en diciembre de este año el aumento interanual será del 22,71%

"Sería lo mismo, con la diferencia de que cuando las empresas se blanquean empiezan a pagar ganancias, las personas tienen un recibo de sueldo y pueden ir al banco, pueden sacar un crédito, pueden sacar una tarjeta de crédito. Hoy la recaudación en ese sector es cero".

Pero considera que, al contrario, acá "se está solo pensando en bajar el gasto, que hay que bajarlo pero no se está convencido de que hay que tomar una medida corajuda y sacar una legislación que permita un blanqueo drástico de la economía".

"Eso tendría superávit fiscal, porque ahora existen y antes no existían y van a pagar ganancias, y la obra social, etcétera", insiste Donato.

Error de cálculo

El economista sostiene que "los cálculos no están bien hechos. Creo que el plan de bajar el gasto, hay que integrarlo con un plan de aumentar los ingresos, pero no aumentando la presión fiscal, sino blanqueando la economía y hay que tener coraje para hacerlo. Nadie se opondría".

"Las expectativas a futuro son muy negativas. La gente no cree que esta sea una coyuntura de cortísimo plazo", apunta y concluye que "la tasa de interés no se va a poder bajar rápidamente; se necesita ver la manera de proteger a los sectores más demandantes de mano de obra".

Fuente: El Cronista