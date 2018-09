Un salteño fotografió un extraño fenómeno en el sur de la ciudad capital

El pasado viernes, a minutos de las 20, el arquitecto Ignacio Pancetti paseaba en familia por la plaza de barrio El Prado, al sudoeste de la ciudad, cuando fue testigo de un evento inusual. Una luminosidad que cambiaba de forma se dejó ver, patente, junto a la luna en un cielo limpio.

“Venía en sentido sudoeste y hacia el noroeste. Pensé que era un avión a gran altura. Después que se trataba de un satélite. Y de repente, muy arriba mío, se quedó quieto y empezó a oscilar, iba y volvía. ¿Sería un avión que maniobraba para perder altura? Era descabellado. Así que saqué mi celular (Samsung G. s7), puse la filmadora a máxima posición de zoom (x8) pero se veía solo un punto de luz, sin mayores detalles. Así que se me ocurrió ir a foto y dejarla en máxima exposición de película y llevé a 8 veces el zoom. Y cuando abrí, empecé a ver cómo se transformaba. Primero solo una luz, después como una explosión, un anillo como una arandela con una luz en el centro, que desaparecía, se volvía a generar, pasaba un momento y de nuevo la explosión. En definitiva, tomé más de 200 fotos. Continuó hasta las 8 y 10, pero me tuve que ir. Y el fenómeno seguía. Cuando subí las fotos, mucha gente contó que la había visto también”, cuenta Ignacio.

Efectivamente, junto a las fotos de Pancetti en Facebook, personas como N. Avellaneda y Cuqui Salinas aseguran también haber visto el fenómeno.

“Lo que me llamó muchísimo la atención es que no caía como un meteorito, sino que seguía una trayectoria primero, luego que frene, oscile y se mantenga fijo en el cielo. Son cosas que dan qué pensar porque no se trataba de un elemento en caída libre, sino de algo que escapa al registro. Puede ser la manifestación de algún tipo de energía por las explosiones. En las fotos no se ve un objeto definido, preciso. Y supongo que estaba a relativa baja altura porque con el zoom del celular capté los detalles”, explica el arquitecto, y dijo que es la primera vez que experimenta un suceso similar.



La verdad es que este año se podría hablar de una pequeña “ola ovni” en Salta, donde los avistajes se repitieron desde enero, cuando un turista del Tren a las Nubes captó un cuerpo metálico que se desplazaba en el cielo sobre la Quebrada del Toro. Luego, en Rosario de la Frontera, el jefe de Bomberos local José Exequiel Álvarez aseguró entrar en contacto con los conductores de esas naves y para confirmar sus dichos filmó dos veces luces en el cielo. También en Orán se registró una flota de luces que conmocionaron a los testigos. Y en agosto, en pleno centro de Salta. ¿Qué pasa?