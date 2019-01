Ahora investigan el rol del gobierno de Cristina

En 2017, el juez federal Claudio Bonadio dispuso el procesamiento de la expresidenta y solicitó al Senado su desafuero para cumplir con la prisión preventiva. Pero la sesión especial convocada por Cambiemos en noviembre se cayó por falta de quórum.

Según se establece en la denuncia, ella habría tomado la decisión deliberada de encubrir y dotar de impunidad a los acusados iraníes por el atentado de la AMIA con el fin de restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal y promover un acercamiento geopolítico con Irán.

Las constancias incorporadas en la resolución de Bonadio reflejan que ella es quien habría "impartido personalmente las instrucciones al resto de los imputados, principalmente al excanciller Héctor Timerman". Con Diego Lagomarsino procesado como partícipe necesario de la muerte del exfiscal y los custodios involucrados igual, ahora la Justicia avanza sobre el Gobierno de Cristina Kirchner: buscan determinar si el mismo tuvo responsabilidad institucional en el asesinato de Nisman.

La gran incógnita

A cuatro años de su asesinato, la principal incógnita que prevalece es quién fue el responsable directo del homicidio que conmocionó al país el 18 de enero de 2015.

Así, la causa tomó un giro sustancial y mantuvo desde el fallo de la Sala II una premisa: se debe investigar la relación entre el homicidio del doctor Nisman que se produjo "cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación" y la decisión de avanzar con una acusación contra quien ejercía la jefatura de Estado.

Ahora la causa avanza en este sentido, en determinar su hubo -o no- responsabilidad institucional del gobierno de Cristina Kirchner sobre el asesinato del exfiscal de la UFI AMIA. Para esto a la fecha se están peritando los teléfonos que tuvo asignados la expresidenta y sus principales funcionarios.

El cruce de llamadas

"Un total de 4.000 llamadas telefónicas se están entrecruzando que incluye además a ex integrantes de la entonces SIDE", explicaron fuentes de la causa.

La tarea la realiza la Policía Federal, un trabajo encargado por la fiscalía a cargo de Taiano quien tiene delegada la causa.

Este cruce de llamadas será determinante. Para la Justicia hay algo claro: "Esto no se armó en quince días, hay pasos a pasos milimétricos que demuestran que esto tenía una ingeniería más compleja, con más participantes y que no fue algo planteado días antes", explicaron fuentes de la investigación. Entonces, en este sentido, los investigadores ya comenzaron a recibir algunos informes sobre las pericias telefónicas pero aún resta un camino por recorrer para "unir todas las piezas del gran rompecabezas" como reiteran en los Tribunales de Comodoro Py.

El análisis de las llamadas de los teléfonos tanto personales como laborales de la expresidenta y varios integrantes de su Gabinete se realiza entre diciembre de 2014 y febrero de 2015. Ese lapso incluye el momento del despido del exagente de inteligencia Jaime Stiuso, en diciembre de 2014.

La pesquisa está ahora direccionada en lo que definieron como una "ardua tarea instructoria" con la finalidad de avanzar en la completa determinación de las responsabilidades y la individualización de todos sus partícipes" del ámbito político y los servicios de inteligencia.

Importancia de las pericias

La exmandataria no fue imputada en la resolución y no se encuentra mencionada en la misma. Los camaristas desistieron de incluirla como parte del plan criminal que devino en el asesinato de Alberto Nisman. Pero esta situación podría modificarse una vez que ingresen a la fiscalía todos los informes periciales de las comunicaciones telefónicas.

Con esta dirección en el curso de la investigación, se da por avalado el informe de Gendarmería, que concluyó que la muerte del exfiscal de UFI AMIA se trató de un asesinato "ocurrido en el interior del baño y en el que participaron dos victimarios, uno de ellos manipuló el arma, mientras que el restante lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima". Todo habría ocurrido a las 2.46 del domingo 18 de enero de 2015.

Tanto el juez Ercolini como el fiscal Taiano, decidieron ampliar en la investigación la temporalidad del entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los ex agentes de inteligencia Jaime Stiuso, Fernando Pocino, Alberto Massino.

Las órdenes de presentación para las empresas de telefonía incluía un gran conjunto de líneas asignadas a la expresidenta como a varios de sus exfuncionarios: Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Héctor Timerman (recientemente fallecido), como también al dos de la entonces flamante Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena.

Miles de llamadas se analizan y muchas de ellas provenientes de teléfonos que utilizaba Jaime Stiuso (exagente de la SIDE), de otros integrantes del organismo de inteligencia, como Alberto Massino, Fernando Pocino y hasta César Milani, exjefe del Ejército, de quien se sospecha que manejaba un grupo de inteligencia paralelo a la SIDE oficial.

También se pesquisan llamadas telefónicas de policías que integraban la custodia de Nisman y los aparatos ligados a una agencia de seguridad que estaba relacionada con el automóvil Audi que manejaba el fiscal.

Sólo Esteche está preso

A cuatro años de la muerte del exfiscal Alberto Nisman su denuncia aún permanece abierta con 11 involucrados. Por decisión del Tribunal Oral Federal Nº 8, a la mayoría de los procesados que tenían prisión preventiva se les otorgó la excarcelación en distintos meses de 2018. Solo Fernando Esteche, fundador de la agrupación Quebracho, se encuentra preso por sus antecedentes y un posible peligro de fuga.

Tras el requerimiento del fiscal Eduardo Taiano y el cierre de la instrucción del juez Claudio Bonadio, la causa que denuncia un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los acusados del atentado contra la AMIA, se elevó a juicio oral y público el 5 de marzo de 2018.

Dado el delicado estado de salud, el único acusado que declaró desde entonces fue el recientemente fallecido excanciller Héctor Timerman El resto de los imputados se encuentra a la espera de la fecha del juicio.



Una renuncia para garantizar la seguridad familiar

El 21 de diciembre último, la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Alberto Nisman sorprendió a todos: renunció a la querella en la causa que investiga el asesinato de su ex esposo, el fiscal Alberto Nisman.

Y explicó en una nota: “Hago saber que la presente decisión se impone, a esta altura ya impostergable, ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar primario de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman”.

Dio cuenta del “impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación cuyas secuelas persisten al día de hoy”.

“Así también -señala- frente al apremio de reconstruir en la actual coyuntura el proyecto de vida personal, familiar y profesional resquebrajado. Todo esto de manera tal de sobreponer la vida, la salud, seguridad y bienestar de la familia postergados en pos del esclarecimiento de aquella muerte, cuyas singulares circunstancias demandaron un inconmensurable esfuerzo y sacrificio que fue más allá del curso natural de las cosas”.

Enfatizó Arroyo Salgado que no pueden seguir “soslayando, de un lado, las secuelas que el hecho de marras produjo a nivel familiar e institucional y, de otro, el escenario de amenazas previas y posteriores al hecho y recurrentes al día de la fecha, a cuyo esclarecimiento no se ha podido llegar aún; pero que dado sus términos, el impacto político institucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores en juego, han generado un estado de situación que, como ya dije, me imponen priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar”.