Con gol de Messi, Barca ganó y le saca más ventaja a sus escoltas

Con un tanto de Lionel Messi, Barcelona derrotó ayer por 2 a 1 a Getafe como visitante y sumó una victoria que le permite dejar a su archirrival Real Madrid a 10 puntos de distancia, después de que los blancos, dirigidos por Santiago Solari, perdieron de locales 2 a 0 ante Real Sociedad.

Messi y el uruguayo Luis Suárez colocaron a los catalanes por delante en el marcador en la primera parte, pero Jaime Mata recortó diferencias.

En la segunda parte, Getafe apretó y contó con varias ocasiones de marcar, pero el arquero alemán Marc-André Ter Stegen fue decisivo para su equipo con varias paradas.

Con esta victoria, Barcelona alcanza los 40 puntos y aventaja en 5 a Atlético de Madrid y en 7 al Sevilla, tras el empate de ambos en la capital andaluza.

El argentino estuvo más listo que la defensa y el portero rival para abrir el marcador y el uruguayo anotó de potente derechazo desde afuera del área, en una primera parte que pudo haber acabado con más goles a favor de los catalanes.

Sin embargo, Getafe reaccionó y Mata redujo diferencias con un disparo cruzado antes del descanso.

Getafe hizo sufrir a Barça en la segunda parte, con un disparo de Ángel y con un cabezazo de Leandro Cabrera que sacó Ter Stegen con otro manotazo, pero el visitante controló la situación y mantuvo la ventaja.

Todo lo contrario que Real Madrid, que con su derrota ante Real Sociedad, perdió la ocasión de acercarse.

Real Sociedad se mostró más efectivo y se llevó tres puntos con un tanto de penal del brasileño William José y otro de Rubén Pardo, cuando los blancos ya jugaban en inferioridad por la expulsión de Lucas Vázquez.

“Hoy se dio todo al revés, no hemos entrado bien en el partido, hemos tenido una jugada muy desafortunada en el minuto uno que nos pusimos en desventaja. Cada regalo se paga muy caro en el fútbol profesional”, lamentó Solari.

“Luego hemos hecho todo en nuestro alcance por intentar dar la vuelta”, añadió.

La derrota, ante un equipo que lucha por salir de la zona baja, acentúa la crisis de Real Madrid, que suma la sexta derrota en 18 partidos y que parece despedirse de sus opciones de luchar por la Liga.

En una temporada en la que parece que a Real Madrid le sale todo al revés, su rival se adelantó al inicio del partido con un penal que William José transformó en gol.

Real Madrid reaccionó y contó con ocasiones para haber al menos empatado el partido antes de la pausa, pero no pudieron batir al arquero argentino Gerónimo Rulli.

Tras el descanso, el merengue siguió insistiendo en la búsqueda de la igualdad, pero volvió a perdonar, al igual que Real, que dejó escapar varias contras claras hasta que Rubén Pardo sentenció el resultado.

En Sevilla, los goles tuvieron acento francés: Wissam Ben Yedder adelantó a los sevillistas y Antoine Griezmann empató para los atléticos.

“Fue un partido vibrante, con cambios en el dominio del juego. Sevilla en el primer tiempo nos hizo daño por el sector derecho, no pudimos controlar de la mejor manera la velocidad y la profundidad de Navas”, admitió Diego Simeone.

“En el segundo intentamos resolverlo y creo que tiene un valor enorme cómo lo resolvimos. Fue un bonito partido entre el segundo y el tercer clasificado”, añadió el entrenador.

En el primer partido dominical, Villarreal y Eibar empataron 0 a 0 por la gran actuación de los arqueros.

El punto permite al submarino amarillo colocarse con un punto de ventaja sobre Athletic, el equipo que marca el descenso y que cerrará la fecha hoy visitando al Celta.