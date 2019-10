En días se podrá gestionar el DNI virtual en Salta

El subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato, informó que desde mediados de este mes se podrá gestionar en Salta el nuevo DNI virtual, que permitirá a los ciudadanos acreditar su identidad desde el teléfono celular.

El funcionario indicó que para acceder al servicio se deberá solicitar sin excepción un nuevo ejemplar de DNI tarjeta en las oficinas del Registro Civil manifestando el deseo de obtener el virtual, para lo cual tendrá que consignar una dirección de correo electrónico.

El ciudadano recibirá un código de seguridad único en su e-mail, con validez por 24 horas, que le permitirá gestionar su DNI virtual a través de la aplicación "Mi Argentina".

Se trata de la versión virtual del DNI tarjeta que actualmente se encuentra vigente en el país. El documento virtual podrá ser visualizado en el celular y en formato 360§. Irá acompañado de un certificado con firma digital que impide su adulteración. "Estamos esperando el software que se requiere para la validación del trámite", indicó Assennato.

"Esta nueva forma de portar el DNI podrán tramitarla solo las personas mayores de 14 años, nacionales y extranjeros con residencia definitiva o temporaria", aclaró Assennato, e informó que el DNI virtual cumple con estrictas normas de seguridad que lo hacen único e intransferible.

El nuevo servicio no es obligatorio sino optativo y complementario y no implica gastos extra. "Creo que el mundo está avanzando en materia tecnológica y Argentina no se queda atrás. Los ciudadanos que vivan en el exterior y quieran portar su DNI en el celular podrán tramitarlo en el consulado argentino del país donde residan", manifestó el funcionario del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

"El DNI virtual podrá ser dado de baja en caso de extravío, cambio o robo de celular y para ser instalado en otro equipo se deberán realizar las gestiones correspondientes ante las oficinas del Registro Civil", indicó Assennato.