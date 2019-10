Economistas avalan el nuevo cepo ante la compleja coyuntura

Profesionales de las ciencias económicas de Salta analizaron para El Tribuno la nueva restricción cambiaria que estableció el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la compra de dólares tras el resultado de las elecciones generales del domingo.

Álvaro Pérez, contador especialista en finanzas y director de la consultora Finex, sostuvo que la nueva medida está en línea con lo que el presidente electo, Alberto Fernández, necesita: proteger las reservas y llegar al 10 de diciembre con algún margen de acción. Dijo que ese margen de acción serán 5 mil millones de dólares de libre disponibilidad, a lo que se debería agregar, si es que finalmente ocurre, el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5.400 millones de dólares.

"A las operaciones comerciales, indudablemente el cepo las perjudica. Cualquier tipo de restricción es chocante y preocupante. Ahora, cuando no analizás en el contexto en el que estamos, con un Banco Central que no paraba de ver caer sus reservas, es una medida pragmática. Lógicamente, esto genera mucha incomodidad, mucha tensión e incertidumbre", agregó Pérez.

El economista Lucas Dapena afirmó que "hay una desconfianza absoluta contra el peso y esto se está confirmando con todas las restricciones contra el dólar".

Dapena afirmó que hay que tener una "restricción sobre el mercado cambiario" hasta que la situación se normalice, porque sino la otra opción es ponerlo al dólar por las nubes, pero eso genera un empobrecimiento de la población.

"A la Argentina le falta un componente que sí tenía en el 2003 y es la entrada genuina de dólares, que desinfló totalmente las expectativas de falta de dólares. El contexto internacional no está tan favorable", agregó el decano de la facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica.

La medida

Pocas horas después de la derrota electoral que sufrió el presidente Mauricio Macri, el Gobierno nacional endureció el cepo cambiario con la finalidad de salvaguardar las menores reservas que quedan en el BCRA. Desde las PASO, cayeron en US$ 22.806 millones.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Lo más relevante de este nuevo cepo es que se modifica el límite de compra de divisa. Pasa de US$ 10.000 -que se podía comprar hasta el viernes pasado- a US$ 200 mensuales para personas físicas con cuenta bancaria y US$ 100 para la compra en efectivo.

Guidio Sandleris, presidente del BCRA, brindó una conferencia de prensa ayer y explicó que la medida de restringir más la compra de divisas se debe a que en los últimos días de la semana pasada observaron un aumento importante en la demanda de dólares por parte de las personas.

Como hace ocho años, cuando el kirchnerismo introdujo su cepo cambiario el 28 de octubre de 2011, cuatro días después de su victoria electoral, el único dólar al que podían acceder algunos ahorristas era al llamado "dólar blue". En la city salteña la divisa norteamericana en el mercado ilegal llegó a los $75.

Pérez remarcó que a Alberto Fernández no le queda mucho margen de acción en términos de financiarse con deuda. Cuando Macri asumió tuvo capacidad de endeudamiento porque resolvió el problema de los holdouts, hoy el presidente electo no lo tiene, "excepto que arregle con el FMI y mejore algunas cuestiones de la economía y ahí sí, el mercado o el mundo podrían volver a creer en Argentina".

Destacaron el impacto por el diálogo entre Macri y Alberto

El economista Lucas Dapena y el contador Álvaro Pérez también analizaron el aspecto político que dejó el resultado de las elecciones, con Alberto Fernández como presidente electo. Destacaron el encuentro de ayer entre Fernández y el actual presidente, luego del caótico traspaso de mando del 2015. Ayer Macri y Fernández se comprometieron en trabajar por una transición democrática que beneficie a todos los argentinos.

Dapena destacó que el Gobierno nacional tendrá “43 días de inacción”, porque no podrá tomar medidas de fondo.

“Vamos a estar todos esperando a que venga el nuevo gobierno a que diga como solucionar el tema del dólar, de la deuda, la inflación y la recesión. Es como el enfermo que lo están manteniendo a analgésicos y antibióticos hasta que venga el médico para curarlo, y mientras tanto puede empeorar, esa sería la situación, la forma más gráfica de explicarlo”, expresó Dapena.

Después del 10 de diciembre Alberto Fernández tendrá que empezar a trabajar en distintos frentes para poder encausar la economía. “Para empezar, lo que hay que hacer es un gran acuerdo económico y social. Hay que sentarse con los gremios y las empresas para ver como se puede lograr un intervalo de seis meses en el cual las presiones sectoriales queden de lado, mientras tanto tratamos de reperfilar la deuda”, expresó el economista.

Una de las ventajas que tiene la administración de Alberto Fernández es que tiene un dólar que ya está devaluado, así que ya tendrá una divisa competitiva. “Hay que dar un horizonte de previsibilidad, decirle a los que tienen bonos cómo se les va a pagar para que deje de haber esta presión sobre el dólar”, agregó Dapena. “¿Cómo haces para estabilizar la situación? Sí o sí tenés que tener un acuerdo hasta que se solucione el tema de la deuda, que es el primer problema”, remarcó.

Álvaro Pérez apuntó a que “el mercado percibió, según lo que vemos con los números, algo de tranquilidad. Después también es muy positivo la forma que se han comunicado ambos (Mauricio Macri y Alberto Fernández). Creo que Argentina necesita esa coordinación entre el presidente saliente y entrante para los temas que realmente importan. Hay temas que no los puede resolver una sola persona o partido”, destacó.

El especialista sostuvo que es importante que equipos técnicos de Macri y Fernández hasta el 10 de diciembre vayan encontrando puntos en común para que los argentinos “tengan mayor tranquilidad” y no quieran salir corriendo a comprar dólares sino que empiecen a reconstruir la moneda.