El cambio que se viene

“Messi y 10 más”. Una frase repetida que suena desde hace tiempo, pero que toma más fuerza con la era del técnico Scaloni.

Es que parece que este estratega argentino comprendió lo que sus antecesores no lograron, formar un equipo compacto, donde todos dejen la vida en la cancha y aunque sepan que juegan junto al mejor jugador del mundo, él no es el salvador de los milagros que a veces no llegaron.

Es preciso no olvidar que desde las direcciones técnicas de Diego Maradona (2008-2010), Sergio Batista (2010-2011), Alejandro Sabella (2011-2014), Gerardo Martino (2014-2016), Edgardo Bauza (2016-2017) y Jorge Sampaoli (2017-2018), hubo un esquema de juego priorizando a “los amigos de Messi”, que terminó en fracasos, y en algunos torneos, hasta terminaron en forma lapidaria.

Pero ayer demostraron el cambio que se necesita. Si bien el arranque no fue bueno, al correr de los minutos Brasil se enfrentó a un “enemigo” en potencia, porque cuando en cancha hay un Argentina - Brasil, no existen los amistosos, como tampoco en un Boca - River. No hay que engañarse.

Brasil estuvo inofensivo y la intensidad defensiva de la Selección no le dejó espacios por dónde desequilibrar.

Claro que la apuesta de Scaloni, que parecía arriesgada frente a una gran rival, dio sus resultados e ilusiona.

Sin los “amigos” Higuaín y Di María, dejó en el banco y sin minutos a Sergio Agüero y Paulo Dybala. Los chicos respondieron como grandes y se pusieron “la 10” al hombro.