Roger Federer llegó al país y fue recibido por el calor de sus fanáticos

Roger Federer llegó a la Argentina para afrontar el encuentro de exhibición que protagonizará junto a Alexander Zverev en Parque Roca el miércoles 20 en Parque Roca.

Luego de su participación en el Masters 1000 de Londres, el suizo arribó a Buenos Aires, donde fue recibido por los fanáticos del tenis que se entusiasman día a día con su juego. Su Majestad se prestó para las selfies, firmó varios autógrafos y agradeció el cariño de su seguidores.

😍 ¡#FEDERER YA ESTÁ EN ARGENTINA!



¿Que le dirías a Roger si lo tenés enfrente? ¡Te leemos! 👇pic.twitter.com/1YKK1MK17q — Set Tenis (@settenisok) November 18, 2019

En principio el partido iba a ser frente a Juan Martín del Potro, pero a cinco días del espectáculo el tandilense comunicó que no iba a ser de la partida por problemas físicos. “En los entrenamientos sentí que la rodilla todavía no estaba para un esfuerzo semejante como lo es jugar un partido de alto nivel contra el mejor de la historia”, argumentó la Torre y aclaró en un video que publicó en sus redes sociales: “Ustedes se merecen un partido de muy buen nivel, de alta calidad, y no puedo moverme libremente, me cuesta correr. Por eso, por respeto a todo el esfuerzo que hicieron para estar, creo que lo mejor es correrme y dejarle mi espacio a Zverev, que sin dudas va a hacer un gran partido contra Federer y van a estar contentos de verlos a ellos dos jugando un tenis de alto nivel como corresponde”.

Esta ocasión es la segunda vez que Roger Federer vino a la Argentina. La anterior oportunidad se dio en 2012, cuando participó de dos jornadas a puro tenis de exhibición contra Del Potro. En aquella oportunidad, hace siete años, el escenario elegido fue en Tigre, en un estadio con capacidad para 20.000 personas.



Luego de su estadía en Buenos Aires, el suizo realizará una gira por Latinoamérica en la que se presentará en México, Colombia y Chile contra Zverev.