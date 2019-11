VIDEO La pareja de Jonatan Cristaldo contó que su hija la hizo reaccionar para denunciarlo

Con un crudo y triste relato, Morella De las Heras contó la violencia que sufre a manos de su pareja Jonatan Cristaldo. El delantero de Racing fue denunciado y el club luego lo apartó solo por cinco días. “Mi hija de tres años me hizo reaccionar para ir a la Justicia”, dijo.

La mujer explicó que el sábado 23 de noviembre el futbolista la golpeó en la cara y la arrastró por la cocina de la casa en la que vivían junto a sus dos pequeños hijos. “Tuvimos varios episodios de violencia. El último fue ese día a las seis de la mañana, antes de que se fuera a entrenar”, contó.

La Justicia dictó una restricción perimetral de 300 metros durante 150 días y le brindó a Morella un botón de pánico en caso de una emergencia. “Todavía lo están esperando en la fiscalía de Tigre, me dijeron que no fue todavía”, agregó.

La mujer contó que recibió llamados de amigos de Cristaldo, quienes la culparon por el hecho de que Racing lo haya separado del plantel. “¿Cómo va a ser mi culpa? ¿Quieren que lo cubra?”.

“Estoy sorprendida por la repercusión que tuvo mi denuncia. Siento que las cosas pasan por algo. Yo ahora estoy mal porque se me viene una pesadilla con él. Ahora debe estar enojado, con vergüenza de lo que pasó”, explicó a Todo Noticias.

Hasta el momento el futbolista no se expresó públicamente. “Cuando estuvimos casados me escondió de todo, ponía cosas a nombre de otras personas. Y cuando nos separamos, él me decía que me mantenía. Yo le expliqué que necesitaba una determinada cantidad de plata para el supermercado, para alimentar a nuestros hijos, y él me contestaba que era mucho, que era porque les compraba gaseosas”, contó.