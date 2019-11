Duro cruce entre los concejales tartagalenses

La última sesión del cuerpo deliberativo se destacó, no por los proyectos ingresados para su tratamiento sino por un duro cruce verbal entre ediles del Frente Para La Victoria y el representante del radicalismo, el bioquímico Santiago Vargas.

Fue Ramona Jaime quien le solicitó al presidente del cuerpo que ponga negro sobre blanco sobre la situación laboral del edil radical quien se desempeña como bioquímico en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y factura por esos servicios profesionales "en una clara incompatibilidad de sus funciones según lo establece el artículo 16 de la Carta orgánica municipal que establece que los concejales no podemos prestar servicios al estado nacional, provincial ni municipal" expresó la edil.



Se fue por las ramas

Maximiliano Centurión por su parte explicó que "la preocupación de los miembros de las comisiones que Vargas integra comenzó hace mucho tiempo, prácticamente desde que asumió porque cuando teníamos que tratar temas importantes el bioquímico Vargas nunca estaba presente porque estaba trabajando en el hospital. Cada vez que planteábamos el tema en el recinto, Vargas concurría dos o tres veces a las comisiones y después de vuelta se ausentaba por varios meses siempre con la explicación de que estaba trabajando".

Maximiliano Centurión

La edil Jaime por su parte precisó que "el próximo lunes, si el edil no informa como corresponde sobre su situación laboral que para nosotros es incompatible por su función de concejal y que sobre todo hace que nunca pueda participar de las comisiones, vamos a solicitarle informes al gerente del hospital Juan Domingo Perón y al propio Ministerio de salud de la provincia. Él tuvo la oportunidad de explicar su situación en el recinto pero en lugar de dar las explicaciones como le corresponde a cualquier funcionario público habló de la campaña y se fue por las ramas. La única situación en que no se cae en incompatibilidad es cuando se ejerce la docencia y así lo establece con claridad la carta orgánica . Este edil habla de transparencia y austeridad pero para facturarle al estado provincial y cobrar su dieta municipal , no tiene ningún problema en violar la carta orgánica municipal" expresó Ramona Jaime.

Ramona Jaime

*Es la campaña: Vargas al hacer uso de la palabra consideró que las dudas expresadas por sus pares responde nada más que a la campaña política. El Tribuno trató de conseguir la palabra del edil pero no respondió.