“El consumo de drogas se duplicó en cuatro años porque la política antinarco fracasó”

Nicolás Dapena es un abogado salteño, máster en derecho administrativo y docente de Ucema. Se desempeñó en varios cargos nacionales en tareas de investigación de delitos complejos. Actualmente integra el Roster of Experts del DPA (Department of Political Affairs) del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa tarea lo llevó a Yemen y Siria.

Entre 2014 y 2015 fue subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación.

Con respecto a las estrategias de antiterrorismo y antinarcóticos, Dapena afirma que en el país hay una “institucionalización pendiente”, porque “se siguen discutiendo nombres propios en vez de documentos, que expresan metas de Estado, y políticas”.

“La actualización de prioridades y recursos deben ser permanentes, lo importante es saber a dónde se va y para eso hace falta el documento que defina objetivos, instrumentos y criterios de evaluación”.

Con respecto al narcotráfico, es sumamente crítico de las sobreactuaciones de los funcionarios. “En cuatro años, el consumo de drogas se duplicó; eso indica que las políticas aplicadas no tuvieron éxito”, sostuvo en una entrevista con El Tribuno. También cuestionó el “seguidismo” con EEUU que observó nuestro país respecto de las políticas antidroga y antiterroristas. “Las políticas deben decidirse en función de los intereses geopolíticos de cada país”, dijo Dapena. “La única forma de vencer el narcotráfico es haciendo que el consumo descienda; todo lo demás son medidas tácticas y operativas sin estrategia macro”.

¿Cuál es el escenario de la seguridad informática en la Argentina?

La ley 26388, que es de 2008, modificó el Código Penal. Es reciente. Hay varios tipos de delitos informáticos. Algunos de los modos de delinquir haciendo uso del instrumento informático son pornografía infantil, propiedad intelectual, hacking, acoso, extorsión, etc. Se trata de comprender el medio dinámico en el cual ocurre el delito, el área en que se despliega y los medios que utiliza. La ley es correcta, pero hay que ver cuál es la eficiencia de la persecución judicial.

Y esos delitos, ¿cómo afectan a la gente común?

Tomemos los casos de phishing o hacking, que son dos formas de simulación de identidad. El instrumento es el correo electrónico. Hay un delito que no llega a tanto a la gente común pero que tiene relevancia y es la intercepción ilegítima de comunicaciones. Es el más complejo, y el más denso desde el punto de vista geopolítico.

¿Qué es phishing?

La modalidad más doméstica es la estafa electrónica, el phishing, conocido como suplantación de identidad, un término que proviene de la palabra inglesa “fishing” (pesca), porque es un intento de hacer que los usuarios “muerdan el anzuelo”. La Policía Federal sufrió ese ataque: los policías recibían esos correos, respondían y, de esa manera les robaban información personal. Esa trampa, muy usada con fines comerciales, propone una oferta tentadora en nombre de una empresa prestigiosa, y con solo responder ese email, se “pescan” los datos que busca el phishing.

¿Y el hacking?

El hacking en gran escala es una actividad muy cara, pero en pequeña escala, es accesible. Se trata de intervención en sistemas informáticos protegidos, una comunicación electrónica indebida que, una vez adentro de un sistema, lo puede destruir, dañar o modificar.

¿Qué precauciones hay que tomar para no caer en una estafa informática?

Básicamente, no abrir correos electrónicos desconocidos o sospechosos. Si nos ofrecen el oro y el moro, en un correo que no tiene nada que ver con el destinatario, no hay que abrirlo. En el phishing es uno mismo el que abre la puerta al estafador. Pero recordemos que “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.

¿El Estado está actuando con eficiencia?

El Poder Legislativo cumplió, porque la legislación es buena; el Ejecutivo suele trabajar en convenio de interacción con otros países. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público deben formar a sus funcionarios, perentoriamente, para manejar, estas técnicas. Se necesita gente muy calificada, porque del otro lado hay gente extraordinariamente calificada.

La Embajada de EEUU y la OTAN informaron en Salta sobre las actividades electrónicas desarrolladas desde Rusia para influir en las elecciones de otros países. ¿Cuál es su visión al respecto?

Yo lo tomo con pinzas. Es imprescindible exhibir evidencias. En este tema, las evidencias no están a la vista y hay que opinar con cautela. Si una embajada plantea una denuncia de intervención de cualquier bando, hay que consultar al otro bando. El seguidismo con Estados Unidos en los últimos cuatro años no ha sido lo más recomendable en materia de seguridad interior.

¿Cuál es perjuicio de ese seguidismo?

Un país razonable define su interés nacional y lo hace sobre la base de las variables geopolíticas que lo involucran. Por ejemplo, la política de antiterrorismo debe definirse en base al orden jurídico y los antecedentes de hecho y de derecho que hay en el propio país. Uno no replica el modelo de otro país. El interés geopolítico argentino no necesariamente es el de Estados Unidos. En geopolítica no hay buenos ni malos sino interese geopolíticos.

¿Puede haber habido uso de los sistemas informáticos en los estallidos sociales de América latina en estos días?

Yo lo voy a plantear de otra forma: en Siria, gracias a la gente que filmaba los impactos de las bombas y lo subía a twitter, nosotros podíamos construir evidencia. Bienvenido sea el uso masivo del recurso informático, porque muchas cosas se conocen gracias a la gente que las documenta. Yo he visto atentado con armas químicas gracias a que alguien subió el video a la red. Ahora bien, si un gobierno tiene la sospecha de que hay quienes fomentan la violencia del activismo, cuenta a su favor con los instrumentos técnicos y legales para la correspondiente persecución. Yo, de mi parte, siempre estoy a favor de la libertad. Siempre. En Medio Oriente hay problemas de conexión en determinados lugares. Cuando han caído bombas de cloro, por el gobierno o por terroristas, diez segundos de filmación en twitter es un aporte valiosísimo, lógicamente, debidamente verificado. En las movilizaciones latinoamericanas de esta época, se han visto muchísimos casos de represión violenta, gracias a las filmaciones con celulares. El Estado y las fuerzas de seguridad deben actuar siempre dentro de la ley. Si el ciudadano no actúa dentro de la Ley, para eso está el Código penal, pero el exceso del Estado es muchísimo más grave. Es por eso que está bien que los hechos de violencia ilegal se registren a través de las redes, porque es una forma de control social.

En Chile, Human Rights formuló una denuncia muy grave por la represión, pero las movilizaciones también fueron particularmente violentas...

Cuando el presidente Sebastián Piñera sacó a los militares armados a la calle y afirmó que “estamos en guerra”, escaló el conflicto. Es decir, hizo lo contrario de lo esperable de un hombre de Estado. Esa es una crítica que puede aplicarse a las políticas de seguridad de los últimos períodos. Las decisiones escalan los conflictos. La obligación de un gobierno es evitar que haya más violencia, es descomprimir las tensiones, no tensionarlas más.

¿Cuáles son las vulnerabilidades de la Argentina?

En superficie, Argentina es el octavo país del mundo, con 9376 kilómetros de fronteras. Por eso es muy difícil garantizar la seguridad en todo el territorio.

Eso condiciona el combate contra el narcotráfico...

Mientras la demanda suba, la oferta subirá. Es un fenómeno global, y de acuerdo con los datos del World Drug Report de la ONU, cada año registra incrementos sostenidos. Toda estrategia de lucha contra la droga deberá contemplar el consumo en los megacentros urbanos. El alto consumo es una oportunidad para el narcotráfico.

Es un tema reiterado en todos los discursos políticos, sin éxito aparente

Cuando fui subsecretario de narcotráfico de la Nación jamás salí en un medio. El funcionario tiene que ser discreto y evitar exageraciones y distorsiones, que se convierten en mera propaganda. En las últimas gestiones hubo demasiada exhibición de imagen, pero realidad es que en la Argentina el consumo se duplicó. Y la medida del éxito o el fracaso de la lucha contra el narcotráfico la brinda la evolución del consumo. La realidad es que el consumo se duplicó: no es culpa de los funcionarios, pero es el dato de que no fueron exitosos. Y el doble de consumo equivale a el doble del tráfico y el doble de dinero para lavar.

¿El crimen organizado está extendido en el país?

En los grandes centros urbanos. Santa Fe y Rosario son un caso específico. En Tartagal, Orán y Aguas Blancas hay narcotráfico. Al duplicarse el consumo se fortalecieron los grupos de narcotraficantes, porque tienen más plata.