Repasá la actividad del béisbol y tenis de mesa de este fin de semana

Béisbol: Nueva fecha de la Liga Salteña

Este sábado comenzará a jugarse una nueva fecha del torneo organizado por la Liga Salteña de Béisbol con partidos en primera y prejuniors. Para las 15, en cancha de Cachorros, se programó el partido de primera entre el local y Popeye, mientras que a las 10 se enfrentarán los mismos equipos pero en la categoría prejunior y solo para completar el último inning del partido que quedó pendiente. En tanto, mañana habrá acción en preinfantil con Cachorros vs. Popeye y Santa Ana vs. Atléticos, ambos desde las 10. En promocionales jugarán, desde las 15.30, Cachorros Azul vs. Santa Ana, Popeye vs. Fox y Cerveceros vs. Cachorros Rojo.

Tenis de Mesa: Torneo de dobles en el Legado

La Asociación Salteña de Tenis de Mesa desarrollará este domingo un torneo de dobles que se llevará a cabo en el gimnasio del Legado Güemes. Se jugará en las categorías primera, segunda, tercera y cuarta y solo se permitirá que una pareja juega en una sola división. La competencia arrancará a las 8; las inscripciones tendrán un valor de $250 por pareja. Los interesados en participar podrán recibir mayor información comunicándose al siguiente número telefónico: +54 3875902619.