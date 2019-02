Gimnasia, vapuleado en Formosa y complicado en su permanencia

Gimnasia y Tiro vivió una tarde de pesadilla en Formosa. Y, lo que es peor, una pesadilla que tal vez no quede solo en el recuerdo de una mala tarde, sino que puede condicionarlo y hasta determinar su futuro, que a partir de ayer comenzó a tornarse desalentador, no solamente por los números que lo atosigan y lo condicionan con el descenso, que sigue siendo un fantasma acechante pese al buen arranque en la fase reválida, sino también por el preocupante rendimiento del equipo y la falta de respuestas, fundamentalmente en condición de visitante, donde no ganó nunca y ayer volvió a sucumbir, esta vez ante el peor equipo de la zona, uno de los peores de la categoría, y que “revivió” gracias a los equipos salteños y ahora comienza a creer en el milagro de salvar su lugar en la divisional. Y perdió de la peor forma, humillado y goleado.

Lo cierto es que el albo cayó goleado por 4 a 0 ante el San Martín de Salvador Ragusa en la cálida tarde formoseña, por la tercera fecha de la reválida, con goles de Hernán Salazar (22’ del primer tiempo), Facundo Suárez (45’ PT), Alejandro Benítez (3’ ST) y Christian Gutiérrez (43’ ST), y complicó su lucha por la permanencia en el torneo.

El albo mostró de entrada, y desde el primer golpe ante el franjeado de Formosa, una escasa reacción ante las adversidades, flojísimos rendimientos individuales y en la asociación colectiva, en este caso, en una cancha que atentaba contra el buen juego, pero en el que debía primar la lucha. En esta ocasión no funcionó ni una cosa ni la otra, porque el esquema que contemplaba cinco defensores, un volante de marca y dos hombres destinados a la generación no dio réditos.

Si embargo, lo evidenciado por Gimnasia no fue nada nuevo si se tiene en cuenta que su flojísima actuación fue parte de una tendencia que se viene repitiendo desde el comienzo del torneo jugando afuera de Salta.

El conjunto de Daniel Ramasco, de todos modos, mostró una llamativa pasividad cuando se jugaba una auténtica “final” en su puja por mantenerse en la divisional, ante uno de los tres rivales directos que tiene en la reválida. Y fue superado ampliamente en juego, inteligencia y actitud por una modesta alineación que arrancó este partido como el segundo peor equipo del Federal, con apenas 12 puntos en la tabla general.

El equipo de Salvador Ragusa, que está “resucitando” de a poco y que arrancó el año invicto, con dos victorias en casa y un empate en Jujuy, asumió con vehemencia el protagonismo del partido y salió a comerse crudo a su rival, entendiendo que mientras haya chances matemáticas hay esperanzas de salvación.

Hasta los 22 minutos del partido la paridad era visible, pero bastó el primer mazazo en la nuca para que la estructura firme y férrea que intentaba construir el entrenador se fuera por la borda, mostrando el equipo una notable endeblez para recuperarse de un momento adverso.

Así llegó el segundo golpe en un momento anímico clave, a los 45’, como para derrumbar la ilusión de torcer la historia tras el descanso.

En el complemento Gimnasia fue un equipo perdido, sin brújula, y llegó la debacle que selló la goleada en el capítulo final.



Así será difícil salvarse

Gimnasia y Tiro viene realizando en condición de visitante la peor campaña en muchos años, haciendo recordar a la performance de aquellos años nefastos de Argentino B, en el que había llegado a dos años y medio sin un triunfo afuera de la provincia. En esa condición, en lo que va de torneo, jugó ocho partidos, de los cuales perdió siete y solo empató uno (justamente con San Martín en la primera rueda). Recibió 20 goles (promedio de más de dos por partido) y solo convirtió dos. Flojísimo. Así, será difícil para la recta final por la permanencia.

Por lo pronto, el albo tendrá dos finales: el domingo con Crucero en el Gigante, a las 17 horas, y el próximo fin de semana el clásico con Juventud en el Martearena. Fuera de la provincia le queda el casi descendido Zapla y el complicado “colectivero” en Garupá, Misiones.

el resultado



SAN MARTÍN (F) 4 GIMNASIA 0

I. Gorosito M. Leguiza

S. Allende J. Hereñú

R. Bejarano A. Cazula

J.P. Antunes A. Herrera

R. Franco G. Pusula

I. Díaz F. Giménez

L. Núñez J. Iturrieta

A. Benítez E. Riera

R. Paniagua P. Motta

F. Suárez E. Roggio

C. Gutiérrez D. Martínez

DT: S. Ragusa DT: D. Ramasco

Goles: PT: 22’ Hernán Salazar (SM), 45’ Facundo Suárez (SM). ST: 3’ A. Benítez (SM), 43’ C. Gutiérrez (SM).

Cambios: ST: 18’ Emanuel Morete por Herrera (GyT), 25’ Matías Macoritto por Iturrieta (GyT), 40’ Juan Pa blo Pereyra por Roggio (GyT).

Jornada: 3º fecha - Zona D

Estadio: “17 de Octubre”