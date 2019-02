Salta Vóley festejó en casa

En el microestadio Delmi fue otra cosa. Salta Vóley ganó un partido bravo frente a Tucumán de Gimnasia por 3 a 2 (9-25, 25-21, 25-12, 13-25, 15-13) en el tercer weekend de la zona B de la Liga A2 de Vóley.

Se trata de la primera victoria del equipo salteño luego de cuatro derrotas consecutivas. De local fue otra cosa, aunque de movida el equipo que dirige Cristian Ventura arrancó mal, con nervios, impreciso. La ansiedad de jugar con el apoyo de un estadio prácticamente lleno le jugó en contra. Esto, sumado a la alta agresividad del rival, el primer set se fue rápidamente por 25 a 9. El técnico Ventura debió recurrir al tiempo muerto para enfriar el juego de Tucumán y para intentar acomodar a su equipo. Pero esto no sucedió hasta que comenzó el segundo set.



El colombiano Juan Pablo Moreno le dio el primer punto a Salta y entre Molina y Gallo le dieron al equipo el segundo punto, el bloqueo funcionó y el rumbo de partido comenzó a cambiar.

Salta Vóley tomó las riendas del juego y se mantuvo arriba en todo momento. Con Gallo fuerte en la ofensiva y aprovechando los errores de la visita, el local se fue quedando con el segundo parcial hasta ganarlo por 25 a 21.

Con el partido 1 a 1, los dirigidos por Ventura siguieron con confianza y no le dieron respiro a los tucumanos. En el mejor set en lo que va del torneo, Salta Voley llegó a sacar a una ventaja de más de 10 puntos para cerrar el tercer período por 25 a 12.

En el cuarto capítulo el local perdió la concentración y Tucumán comenzó a elevarse en el juego y con algunas decisiones polémicas del arbitraje. Salta Vóley siguió luchando pero no pudo revertir el trámite y perdió 25 a 12. El partido se igualó en dos set por bando.

Salta tenía en sus manos la posibilidad de cortar la racha como local y salió decidido a quedarse con el quinto y último parcial. Se puso en ventaja rápidamente en medio de un clima caliente. Las quejas no cesaron y Tucumán volvió a acercarse. Con un buen ataque de Moreno, un gran bloqueo de Molina, y un bombazo de Gallo, Salta se puso a tiro del triunfo. Tucumán mandó una pelota larga y el equipo local se relamía. Pero otra vez el suspenso con cuatro puntos de la visita hasta que un error del ataque tucumano terminó por darle a Salta Vóley lo que tanto necesitaba: su primera victoria.