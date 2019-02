Holan: “Tengo el respaldo de los hinchas para seguir”

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, está decido a continuar en el cargo, a pesar de los malos resultados del equipo, que lleva cinco fechas sin ganar en la Superliga.

“Tengo el respaldo de los hinchas, que siempre me alientan y me dicen que siga en el club. Lo otro es una operación de las redes sociales, donde se esconden intereses”, apuntó el director técnico en una conferencia de prensa intensa.

Independiente está octavo en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), con 25 puntos, y arrastra cinco presentaciones sin victorias (tres empates y dos derrotas) entre el cierre del semestre pasado y el inicio del presente.

“El hincha tiene que ser paciente y estar tranquilo, el club hizo un esfuerzo económico para formar un gran equipo y solamente nos falta tiempo para darle un buen funcionamiento”, pidió Holan en la previa al partido frente a Unión de Santa Fe, del sábado (19.30) en el estadio Libertadores de América.

Holan, entrenador campeón de la Copa Sudamericana 2017 en el club de Avellaneda, se mostró disconforme e incómodo frente a la consulta sobre la posible pérdida de respaldo de los simpatizantes.

Además del rendimiento deportivo, el director técnico fue cuestionado en el último mercado de pases por algunos futbolistas salientes, como el caso del delantero Emanuel Gigliotti y el defensor venezolano Fernando Amorebieta.

“Esa ansiedad y locura que tenemos en la Argentina... me llama mucho la atención. En todas las áreas, los proyectos... ¿qué proyectos? Saquémonos las caretas. Si después siempre va uno y dice ‘le quedan dos partidos al entrenador’. Si pensamos en proyectos no podemos decir esas barbaridades”, apuntó.

A su vez, Holan se mostró molesto con la chance de sumar un manager en la institución, al menos hasta no definir su función.

Sin embargo, con el correr de los minutos, el DT dejó su enojo de lado y comenzó a hablar de cuestiones tácticas de sus dirigidos. “Una cosa es defender mano a mano con un equipo ordenado y otro con 50 metros libres a la espalda de los volantes, eso tenemos que corregir y trabajar mucho”, reconoció.

Y en el cierre de su conferencia, el exentrenador de Defensa y Justicia se dirigió a la prensa y soltó: “El silencio no es salud, el silencio hace referencia a la etapa más oscura de nuestra historia como la dictadura cívico-militar cuando en los autos pegaban stickers con esa leyenda. No, nos confundamos con eso pero tampoco inventemos porque la realidad es la única verdad”.