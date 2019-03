Facebook descarta por Twitter un ataque cibernético tras falla mundial

La red social Facebook descartó que la falla mundial que sufren sus aplicaciones este martes se deba a un ataque de denegación de servicio.

"Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema lo antes posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS", indicó en su cuenta de Twitter.

Esta tarde usuarios empezaron a reportar problemas para acceder tanto a Facebook como a Instagram, un problema que se presenta en Argentina y en muchos países.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.