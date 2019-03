Papá del Kun Agüero: "Si lo llaman de Independiente, el vendrá a jugar”

Leonel Castillo, padre del delantero y estrella de Manchester City, de Inglaterra, Sergio Agüero, aseguró este viernes que si lo llaman de Independiente “no tendrá problemas en venirse en julio a jugar” aunque aclaró que “no depende de él” y que tampoco “se contactaron”.

“Él renovó por dos años más, pero en julio si tiene que venir, viene a jugar acá (a Independiente). Pero no pasa por él tampoco, pasa por el club, por quién sea el técnico. Si lo llaman, pero no lo llamaron”, expresó en diálogo con Radio Villa Trinidad.

“No es que hubo una comunicación y estamos viendo si viene para este año o el otro. Sergio no puede decir ’¡quiero volver!”. Hay que ver quién es el cuerpo técnico, si lo quieren, si lo necesitan. Tenemos buena relación con los Moyano, estamos bien pero hay que entablar una conversación y ver cuándo quiere volver él”, detalló.

Agüero debutó el 5 de julio del 2003 con la camiseta de Independiente, con 15 años y bajo la conducción técnica de Oscar Ruggeri, contra San Lorenzo de Almagro.

Ya en la temporada 2006-2007 emigró a Atlético de Madrid, de España, tras jugar 54 partidos y marcar 28 goles en el club de Avellaneda.

Agüero es ahora el goleador del conjunto inglés, que lidera la liga de Inglaterra y está en carrera en la FA Cup y en la Liga de Campeones de Europa.

Además, Castillo reiteró: “Si lo llaman, él empezaría a pensarlo o al menos pondría una fecha. Si se queda un año más, si vuelve en 2020 o si regresa ahora en junio. Depende de él”.

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, se refirió al tema en la conferencia de prensa de este viernes. “No necesita ni que le digamos que tiene las puertas abiertas del club, el Kun es Independiente. Es más una decisión de él, tanto lo que quiera para su profesión como hasta cuándo

seguirá en Europa”, afirmó.

Asimismo, Holan, confeso hincha del rojo, reconoció que el apellido Agüero “es sinónimo de Independiente” y que le encantaría “contar” con el delantero. “Es muy personal, pero no está mal volvérselo a decir: Nos encantaría que venga, sería extraordinario”, apuntó el DT.