Pablo Echarri: "Me da culpa tener dinero"

Pablo Echarri se confesó en el diván de Verónica Lozano. Entre otros temas, habló de sus orígenes humildes en Villa Domínico, Avellaneda, y lo comparó con los tiempos prósperos -su éxito en la TV-, en los que empezó a tener dinero y a sentirse alejado de sus afectos.

"Soy de clase media baja, nacido en un barrio y ahora que está tan sobre la mesa la necesidad de una igualdad de género, veo que crecí en un espacio machista. Por el lugar de donde vengo, tener dinero me genera culpa", contó el actor. "Que me haya ido bien, ver cómo me fue, de una forma rutilante, y ver que algunas realidades no acompañaron de la misma manera, me daba culpa y me traía problemas en la relación con el dinero", explicó.

La conductora quiso saber si se refería a derrochar o a ser extremadamente ahorrativo, y Echarri fue muy sincero y se refirió a un posible conflicto familiar, aunque no dio precisiones. "Trataba de cubrir espacios y vacíos con dinero y eso lastima, uno hace eso para no enfrentar ciertas cosas", explicó.

El actor también comentó que se volcó a "la terapia, al trabajo espiritual y a la respiración", para llegar a un proceso de aceptación. "Con eso se intenta que uno crezca para poder aceptarse más y estar tranquilo", cerró.

Con respecto a su militancia política, que en la última década se reflejó en su apoyo al gobierno de Cristina Kirchner, Echarri comentó que lo social lo moviliza desde la adolescencia, pero que igualmente, siente que "en éste país han pasado muchas cosas para que eso no suceda".