Nahir Galarza denunció a otra presa por abuso y acoso sexual

La joven condenada a perpetua contó que al principio tenía una relación de amistad con la otra chica. “Se confundió y yo le aclaré que me gustan los chicos”, contó. Pidió ser trasladada a un pabellón común.

Mientras toda la atención estaba centrada en la primera entrevista televisiva que dio Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, fue trasladada a los Tribunales para denunciar a otra presa por “abuso y acoso sexual”.

“Tengo problemas con ella porque desde hace rato, esta chica que es lesbiana, es policía, y durante mucho tiempo estuvo atrás mío. Al principio yo pensé que era jodiendo porque teníamos una relación de amigas”, contó al portal Ahora de Entre Ríos.

Después, Nahir agregó: “Ella se empezó a confundir y entonces le aclaré que estaba todo bien, pero que me gustan los chicos. Entonces se enojó y se cortó la relación”. La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y, como consecuencia, se le impuso una restricción por 45 días a la otra mujer.

A pesar de esto, las dos siguen compartiendo pabellón. “Yo le pedí a la directora si me podía cambiar a uno común, porque además en el de Seguridad estamos 22 horas encerradas y tenemos solo dos horas para salir al patio, a la siesta. Le pedí ver la posibilidad de que me cambiaran y estoy esperando a ver qué me contesta”, señaló Nahir.