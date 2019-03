Jockey no pudo con Santiago LT de visitante

La segunda fecha del Torneo Regional del NOA comenzó a disputarse en la jornada de ayer con la derrota del Jockey Club, en condición de visitante ante Santiago Lawn Tennis por 26 a 23. Hoy a las 16.30 Gimnasia y Tiro recibe a Natación y Gimnasia en la cancha de los albirrojos en la rotonda de Limache y Universitario visita a Old Lions.

Ayer, en tierras santiagueñas, el conjunto dirigido por Mariano Huber solo pudo cosechar el punto bonus defensivo, pero estuvo muy cerca de ganar.

Si bien Lawn Tennis logró el primer try apenas se inició el partido, el Jockey lo dio vuelta enseguida y el encuentro se mantuvo parejo durante todo el primer tiempo, que terminó 10 a 8 para los locales.

En el segundo tramo los albirrojos lograron dar vuelta el marcador (13 a 10), pero los santiagueños reaccionaron de inmediato y lograron imponerse de nuevo. Los locales estiraron la ventaja con dos nuevos tries y Jockey achicó a través de la pegada de Santiago Larrieu.

Sobre el final el conjunto salteño lo empató y a poco de finalizar el partido, a través de un penal, Lawn Tennis se quedó con el duelo.

Cabe recordar que Jockey llegó a ese encuentro tras vencer 23 a 14 a Universitario en el primer clásico del año, disputado el sábado 16 en la cancha de los verdes, en la zona norte de esta capital.

Hoy, justamente, el conjunto de El Huaico intentará dejar atrás la derrota con el Jockey y quiere salir a buscar el triunfo en Santiago del Estero ante Old Lions.

El equipo de la Madre de Ciudades cayó la semana pasada como visitante ante Lawn Tennis de Tucumán por 41 a 14.

Por otra parte, Gimnasia y Tiro, que en la primera fecha perdió con Tucumán Rugby 41 a 14, será local de Natación y Gimnasia en la cancha del Jockey, porque tiene suspendida su cancha desde la temporada pasada.

Los tucumanos vienen agrandados tras vencer en la fecha inicial a Jockey de Tucumán por 57 a 16, en condición de local.

Perdieron los locales

Además de la derrota del Jockey salteño, también se disputaron otros partidos y todos fueron con derrotas de los locales. Jockey Club de Tucumán no pudo con Huirapuca, que lo vinció 27 a 24. Lince también perdió en su casa, 30 a 13 con Tucumán Lawn Tennis. Los Tarcos cayó con Tucumán Rugby 32 a 29 y Universitario de Tucumán le ganó de visitante a Cardenales 44 a 12.