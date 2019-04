Folau, en aprietos por comentarios homofóbicos

La Unión Australiana de Rugby anunció ayer su intención de rescindir el contrato con el estelar jugador Israel Folau por sus recientes nuevas declaraciones homófobas, un duro golpe para los planes de los Wallabies de cara a la próxima Copa del Mundo de Japón 2019.

“A falta de factores atenuantes convincentes, tenemos la intención de rescindir su contrato”, escribió Rugby Australia al día siguiente de que el jugador publicara el siguiente mensaje en las redes sociales: “Borrachos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrones, ateos, idólatras; el infierno les espera ¡Arrepiéntanse! Solo Jesús puede salvarles”.

Folau, ferviente cristiano evangelista, ha firmado probablemente el final de su carrera internacional con esta nuevo comentario discriminatorio.

El jugador (30 años, 73 partidos con los Wallabies), que se había opuesto a la legalización del matrimonio homosexual en su país, adoptada a finales de 2017 por el parlamento, había puesto ya a la unión australiana en una situación embarazosa publicando un mensaje de carácter homófobo hace un año, en abril de 2018, afirmando que el infierno espera a los homosexuales si no se arrepienten de sus pecados.

La entidad australiana había mostrado entonces su desacuerdo con el jugador, que se desempeña como fullback o wing, pero sin sancionarlo. Folau había reincidido un mes más tarde colgando un video en el que un evangelista estadounidense mostraba su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Folau, que se convirtió el pasado fin de semana en el máximo anotador de tries la historia del Super Rugby (60), había ampliado a principios de febrero su contrato con la federación y con los Waratahs, hasta finales de 2022.

Un contrato que la federación y los Waratahs, el equipo de Nueva Gales del Sur en el que juega Folau, van a romper. En un comunicado común explicaron: “Israel tiene derecho a tener sus convicciones religiosas, la manera con la que las expresa no es compatible con los valores de este deporte”.