El sociólogo Marcos Novaro analizó la situación económica, la inflación y el escenario electoral con el repunte de la imagen y la caída en el rechazo de la ex presidente Cristina Kirchner.

Marcos Novaro: "El Gobierno se dio cuenta que la corrupción y la relación con el mundo a la gente no le importa; la atención está en la economía"

El analista político afirmó que hoy por hoy "el Gobierno tiene poquísima credibilidad. Tiene que hablarle a una sociedad y a operadores económicos que no creen en ellos, que más bien están inclinados a pensar que las cosas se les están escapando de control".

En un reportaje en Radio Mitre, Novaro consideró inevitable preguntarse si este anuncio no llegó "demasiado tarde". "Quizás esto lo tendrían que haber hecho hace un mes cuando ya era bastante claro que en vez de desacelerarse la inflación estaba acelerándose", agregó al respecto.

Desde su perspectiva, se observa un Gobierno mucho más heterodoxo. "Está recurriendo a los últimos instrumentos que tenía en su listado de opciones. Seguramente esto era lo menos atractivo para ellos pero lo están haciendo igual. De alguna manera han tomado nota de que las cosas están ya suficientemente mal como para seguir probando cosas. Y sobre todo para remover esa idea que se instaló muy fuerte en la sociedad de que estaban desconectados de la realidad, de que no estaban haciendo todo lo posible para que el drama de la inflación por lo menos se contuviera", consideró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el cuadro económico está impactando en la política de manera determinante o a la inversa, que sea la política que impacte en la economía como consecuencia de la figura de Cristina Kirchner, a quien se la ve muy competitiva a pesar de que no ha confirmado su candidatura todavía, Novaro afirmó: "Es notable que en la escena pública se ha pasado de discutir por 'Lavagna' a tratar de instalar el 'Cristina Gana'; la idea de tercera opción ha quedado bastante diluida. Y hoy está muy instalada esta cuestión de que muchos decían hasta ahora 'ella no puede ganar' ahora están diciendo 'tal vez gana'. El rechazo de Cristina está cayendo".

Finalmente, el sociólogo consideró que "en el gobierno se dieron cuenta que por más que están mejor vistos en tema de corrupción, seguridad y relación con el mundo, a la gente eso no le importa".

"Estos temas ha dejado de importarle totalmente. La atención está puesta en la economía y ahí la evaluación del Gobierno es muy mala. Seguir con la tesis de 'le vamos a hablar de otra cosa porque lo que está en juego es el alma Argentina', es una tontería. La gente va a votar principalmente por cuestiones económicas y es lógico que lo haga", concluyó.