Abel Cornejo y Pablo López Viñals, a un paso de intercambiar funciones con aval de Urtubey

Poco más de un mes después de que el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, renunciara a su cargo porque consideró importante que "las instituciones aprendan a renovarse, cada tanto al menos", hoy ingresó al Senado de la Provincia el pliego donde el gobernador Juan Manuel Urtubey lo propone para ser el procurador general de la Provincia y así intercambiar funciones con Pablo López Viñals.

Abel Cornejo informó de su renuncia el 19 de marzo y se hará efectiva el 11 de mayo. "Los jueces duramos seis años y podemos ser reelectos o no. A mí quedaba más de un año, pero me parece mejor no ir hasta el final porque este año es muy importante para la historia de Salta, se renuevan todas las autoridades de la provincia y creo también que hay que dar ejemplos desde arriba hacia abajo", había dicho en la conferencia de prensa.

Un día después, Urtubey dijo a la prensa que le había propuesto a López Viñals para que sea el reemplazante de Cornejo.

López Viñals, de procurador a juez de la Corte

Hoy también ingresó al Senado la propuesta para que Pablo López Viñals sea juez de la Corte de Justicia de Salta, terminado el período de adhesiones y objeciones.

Ambos temas, tras la sesión del jueves, ingresarán a la comisión de Justicia.

Si bien no se hizo formal ningún cuestionamiento sobre la postulación de López Viñals, desde la Comisión de Familiares contra la Impunidad criticaron la posibilidad de que el procurador llegue a juez, cargo que nunca obtuvo en su carrera. Ana Fernández, una de las fundadoras del grupo de víctimas de casos impunes, cuestionó la capacidad del procurador para tomar decisiones con independencia del poder de turno. El procurador de la Provincia recibió también recientemente una crítica por la falta de avances en la investigación del femicidio de Jimena Salas, ocurrido en Vaqueros hace más de dos años y sobre el que aún no se tiene siquiera un sospechoso.