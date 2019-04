Emotivo mensaje de la esposa del joven que murió en un gimnasio

Patricio Bixsquert, de 37 años falleció mientras realizaba actividad física en el gimnasio del Alejandro I. Su esposa lo despidió con mucho amor por Facebook.

“Mi compañero, amigo, compañero de vida de aventuras de risas de llantos de cosas maravillosas, quizas una que otra no tanto, pero supimos acompañaros y salir adelante juntos, planeamos la familia que soñabanos y la formanos con mucho esfuerzo amor y dedicación, hoy la vida te llevo fisicamente lejos de nosotros para pasar a ser nuestro angel de la guarda. Te vamos a extrañar eternamente y jamas vamos a llenar tu vacio. Con elias se eligieron el uno al otro y se que desde donde estes vas a estar de su mano acompañandolo y guiando cimo lo hiciste siempre. Despues vino nuestra Guillermina, tu debilidad tu guillita tu compañerita, aprendere a calentarle las patitas en la cama como solo lo hacias vos, a hacerla dormir porque si salias a tonar un cafecito con santi ella te esperaba despierta para dornirse juntos. Y yo no tengo palabras de agradecimiento con vos, fuiste el marido ideal ni compañero de ruta de aventuras me enseñaste tantas pero tantas cosas que no me va a alcanzar la vida para agrafecer el tiempo vivido juntos. Era ir de la mano hasta viejitos pero la vida nos dio un gran giro y nuestros cuerpos se despidieron. Te ame te amo y te voy a amar eternamente mi amor. Orgullosa de ser tu mujer la mama de tu hija y de tu hijo del corazon. Orgullosa de los valorea que tenias. De lo buen amigo que supiste ser. Hoy despedi tu cuerpo, porquw tu corazon a mi lado sie pre va a estar. Te amo patricito de mi corazon”, puso la mujer del joven en su cuenta de Facebook.

Si bien hay un comprensible hermetismo sobre lo que sucedió de parte de la familia del joven, desde el hotel también decidieron no detallar cómo se actuó tras el sorpresivo desvanecimiento del joven mientras realizaba su rutina deportiva.