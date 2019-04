Alfredo Casero sobre el el libro de Cristina: "Debería llamarse 'Sinceramente chorra'"

"¿Puedo decir una barbaridad para que la gente mire más?". Con la excusa de querer colaborar en el rating, Alfredo Casero volvió a realizar declaraciones polémicas este miércoles, en su visita al programa Los ángeles de la mañana. Y dejó frases fieles a su estilo al referirse al libro de Cristina Fernández de Kirchner, el exabrupto de Lilita Carrió, y hasta al modo de vestir de María Eugenia Vidal, de quien dijo estar "enamorado".

"¿Lo vas a leer?", le preguntaron en el ciclo de El Trece sobre “Sinceramente”, que Cristina Fernández de Kirchner presentará en la próxima Feria del Libro, y del cual ayer se dieron a conocer algunas frases. Jugando con el nombre del libro, Casero aseveró: "Sinceramente... chorra. Tiene que decir: 'Sinceramente, somos chorros'".

El conductor Ángel De Brito también lo consultó sobre el video que se viralizó este martes donde la líder de la Coalición Cívica, estando en la provincia de Córdoba, habló de la muerte de quien fuera el gobernador José Manuel De la Sota.

"Gracias a Dios murió De la Sota", fueron la palabras de la diputada. Para Casero, "Carrió se equivocó". Y al decirlo con una sonrisa, casi minimizando el exabrupto que generó tanto rechazo, De Brito lanzó un reproche: "Estuvo espantoso. No podés defender todo, Alfredo".

"Bueno, qué se yo. Lo dijo Carrió, ¿ahora la culpa la tengo yo? -se atajó el humorista-. Creo que se equivocó. Se le debe haber escapado. A uno siempre se le escapa. Qué se yo... ¿O vos no sos maldito?". "Acá nadie festejaría la muerte de nadie", respondió el periodista, esquivando el retruque. "No sé si hubo festejo. Yo no vi un bonete", dijo Casero, con sorna. "Te volviste muy fanático. Podés criticar cosas de este Gobierno". "Claro que puedo criticar. Estoy haciendo esto para que suba el rating y me odien un poco", buscó cerrar Casero el entredicho.

Acto seguido, el ex Cha Cha Cha también apeló a la ironía cuando le consultaron sobre cuánto lo afectan los insultos que recibe en la calle por su defensa al presidente Mauricio Macri. "Sí, estoy hecho pomada. Estoy tomando medicación -dijo-. No, no me hace nada porque sé que forma parte de un tenis berreta, de pegar de un lado y del otro. Ni siquiera me sale contestar. Ya me río, también".

Por el contrario, se deshizo en halagos hacia María Eugenia Vidal como cuadro político, si bien sorprendió a todos al criticar su look. "Es lindísima. Tiene un problema que hay que hacerle un poquito la imagen. El otro día estaba con un tapado de simil piel que, pobrecita, alguien le tiene que decir… La amo. No me interesa la ropa, pero me salió de acá. Es mi parte femenina: la tomás o la dejás", se justificó el actor, ante el desconcierto de todo el panel de LAM.

"Me fijo en el tapado también porque hay que darle un look que yo la abrazo. Yo la quiero, pero ese tapado, pobrecita: un vestidito sastre", insistió sobre sobre el estilo de ropa que, a su criterio, debería utilizar la gobernadora bonaerense, a quien comparó con "una de esas chicas de la escuela del sol" porque "siempre sonríe". Y confesó: "No estoy enamorado de Macri, pero sí de la Vidal". No obstante, se manifestó a favor de la reeleción del Presidente.

FUENTE: INFOBAE