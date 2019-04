"Avengers: Endgame": Lo que tenés que saber antes de ver la película

Once años después de que "Iron Man" soldara la primera pieza del universo cinematográfico de Marvel, el exitoso primer ciclo de esta andadura se cierra este jueves con el estreno de la última parte de "Avengers", gran orgía de acción y emoción a partes iguales que colmará las ansias de sus seguidores.



Dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Chris Evans, Robert Downey Jr, Brie Larson, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, entre otros, la cuarta y última entrega de la saga ha sido concebida como un punto y aparte que funciona como homenaje global a los casi 60 años de historia de estos personajes.



En los múltiples guiños a las grandes tramas históricas del cómic que no se han podido desarrollar aún en el cine radica uno de los grandes logros de esta superproducción que, con sus varios cientos de millones de presupuesto, no deja toda la magia del lado de los efectos especiales.



"Endgame" no defraudará así a quienes han visto a varios hombres ser dignos de levantar el martillo de Thor, vestir los colores y el escudo del Capitán América o cómo (al menos) una mujer se convertía en uno de los seres más poderosos de la existencia.



Difícil será que no se encoja más de un corazón en las miles de salas en las que este jueves está previsto el estreno mundial cuando, por ejemplo, se escuche el grito de convocatoria más emblemático de la colección: "¡Vengadores, a reunirse!".



Las expectativas de su estreno no pueden ser mejores, después de que las tres películas previas del equipo figuren en el "top 10" de los filmes más taquilleros de la historia del cine, desde que en 2012 se estrenara la primera, "The Avengers", con más de 1.500 millones de dólares recaudados.



Tras "Avengers: Age of Ultron" (2015) merece especial mención la más reciente de todas ellas, "Avengers: Infinity War" (2018), que alcanzó un histórico cuarto lugar tras cosechar la friolera de 2.048 millones de dólares.



La trama de "Endgame" arranca en el mismo punto donde esta lo dejó todo, en pleno "shock" por la extinción de la mitad de la población del universo a manos de Thanos, el amante loco de la muerte, ahora un ente todopoderoso capaz de alterar todas las nociones de la realidad.



Como ya es sabido, la posibilidad de revertir sus actos pasan por la recuperación del personaje más aparentemente anodino de todos, Ant-Man, especialmente de su conocimiento del microverso, donde las leyes de la física funcionan a otro nivel.





En este sentido, quienes mostraron su extrañeza por la identidad de algunos de los supervivientes habrán de esperar para comprender las razones de un guion que es un colosal entramado arquitectónico que empezó a tejerse hace 22 películas y en el que todos disponen de sus segundos de gloria para sobreponerse a la adversidad... o ceder ante ella.



Ese es solo uno de los principales aciertos del nuevo filme, que no decae en ritmo en sus 3 horas de metraje y además sorprende con giros argumentales inesperados, en parte porque se ha vuelto a jugar al despiste a través de lo mostrado en los tráilers.



Basta decir, para no reventar ninguna de las incógnitas, que esta vez no habrá escena post-créditos, pero que la película funciona en efecto como salto de carril ante la fase 4, para la que ya han sido confirmados algunos proyectos en cine y televisión.



En este sentido, una de las grandes incertidumbres que rodean la conclusión es cuánto tendrá de final... o finales. Sirva como advertencia las palabras que pronuncia en un momento dado el personaje de Tony Stark: "El final es también una parte del viaje".

Pero antes de ir al cine, algunas consideraciones

Endgame es la cuarta película de los Avengers y llega después del gran e incierto final que nos dejó Infinity War. Thanos consiguió las seis gemas del infinito, chasqueó los dedos y desintegró a la mitad de la población de todo el mundo. Ahora, los sobrevivientes tienen que buscar una solución para revertir la situación y recuperar a sus seres queridos y amigos. Fueron 21 (22 con esta) las películas que llenaron los cines de seguidores y amantes del mundo de los superhéroes y los cómics. Como Iron Man, otros personajes también tuvieron sus films individuales; Hulk, Thor, Capitán América, Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, Doctor Strange, Spiderman, Black Panther y Capitana Marvel.

Algunas películas clave para volver a ver:

-Avengers: Age of Ultron y Avengers: Infinity War

-Guardianes de la Galaxia Vol.1

-Capitán América: Civil War

-Thor: Ragnarok

-Ant-Man and The Wasp

Los protagonistas no vieron la película completa hasta esta semana:

El lunes 22 fue la premiere mundial en Los Ángeles donde todos los protagonistas desfilaron por la “purple carpet”, dieron entrevistas, se sacaron fotos y vieron la película por primera vez. Para evitar los spoilers, Tom Holland (Spiderman) ni siquiera recibió el guión completo, sólo supo sus líneas y grabó varias partes solo. A Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) también le dieron un resumen con sus escenas solamente.

Duración:

La película dura 3 horas, 2 minutos y reúne a más de 60 superhéroes y villanos de Marvel. Además, un dato muy importante es que Endgame no tiene escena post-créditos.