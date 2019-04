Carlos Melconian durísimo con el jefe de Gabinete: “Yo tampoco le creo a Marcos Peña”

El ex presidente del Banco Nación dijo: “Escuchaba a Peña por radio y decía que está todo fantástico, maravilloso y no es cierto”.

“Esta mañana (por el sábado) lo escuché a Marcos Peña en la radio y decía que está todo fantástico, maravilloso, y no es cierto, no es verdad, tienen que admitir y poner los puntos sobre las cosas que no funcionaron”, aseguró Carlos Melconian en el programa televisivo de Mirtha Legrand.

La referencia está relacionada con una entrevista que el sábado por la mañana brindó el jefe de Gabinete Marcos Peña en la que ratificó el rumbo económico del Gobierno de Mauricio Macri y se mostró optimista de cara a los meses que restan antes de las elecciones en las que el Presidente buscará su reelección.

Mientras dialogaba con uno de sus invitados, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian, Mirtha Legrand criticó los dichos del Jefe de Gabinete, y el economista coincidió con la conductora: “Yo tampoco le creo a Marcos Peña”.

“La verdad que cuando uno mira estructuralmente a la Argentina no sabe si son los últimos dos, los últimos 12, los últimos 70 pero tenemos un lío bárbaro. Los ciclos son reiterativos, por eso la gente está cansada y al final le cuesta elegir una persona para votar. Pero bueno es también el ejercicio de la democracia, y tenemos que aprender de las lecciones del pasado para no cometer de nuevo errores”, consideró el economista.

“Antes de ayer, un grupo de políticos, no importa quién, va con un conjunto de leyes al Congreso a votar lo invotable, aumentos de emergencia, subsidios, simplemente para hacerle pagar el costo político a este Gobierno de tener que decir que no. No va más eso, si hay problemas de eficiencia del gasto, si hay problemas de presión fiscal, si hay problemas de que no hay retribución a la gente de lo que paga de impuestos, y llevamos 34 proyectos de ley al Congreso de cosas inasibles para tomar cámara y agarrar micrófono para embretar al Gobierno de turno ... Porque, para ser objetivos, yo tampoco le creo a Marcos Peña, así no me dicen que estoy hablando en contra ni a favor del gobierno”, aseguró Melconian.

A continuación, el ex titular del Banco Nación agregó: “Creo que al final la objetividad con el paso del tiempo, paga. No es cierto que está todo bien, tampoco es cierto que está todo mal. El Presidente ha elegido el rumbo correcto de dónde para el país en el mundo”.

“Los inversores no vienen porque le hemos errado con el programa. Y me pongo en primera persona del plural aunque no tengo nada que ver con el programa”.

Puntualizando sobre el tema impuestos, dijo: “La presión del fisco y tributaria está por arriba del promedio histórico de Argentina y es insostenible. Pero tampoco se puede perder el equilibrio entre lo que entra y lo que sale. El problema es el gasto que quedó por arriba del promedio histórico y no se puede financiar. Esto no es una cuestión de ortodoxia liberal y fundamentalismo y tiene que ver con lo que quedó, con lo que se heredó”.

“Ahora vamos a tener una nueva oportunidad, hay que transitar este período y habrá que elegir de nuevo y aprovechar las oportunidades que no aprovechamos en otro momento, siempre mirando para adelante y con las ganas de hacer algo por el país en el que uno vive”, redondeó.