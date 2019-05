Fulop: “¿Por qué creés que Hitler sobrevivió? Porque los judíos eran los peores, los más torturadores”

Hoy dos de mayo, cuando Israel recuerda a los 6 millones de judios que murieron en los campos de concentración del nazismo, la actriz venezolana Catherine Fulop realizó declaraciones antisemitas en Radio Mitre, las cuales recibieron un masivo rechazo en las redes sociales. Tan es así que Fulop tuvo que salir después a pedir disculpas.

La polémica surgió cuando Fulop, una ferviente opositora al gobierno del presidente Nicolás Maduro, comparó lo ocurrido dentro de los campos de concentración del nazismo en Alemania con la actual situación de Venezuela.

La modelo sostuvo que lo que ocurría en Venezuela era similar a los campos de concentración alemanes, comparó a Hitler con Maduro y dijo que una parte del pueblo venezolano es responsable del "régimen", como algunos judíos también eran partidarios de Hitler.

Catherine Fulop comparando el holocausto Nazi con la Venezuela de Maduro. 🙄 pic.twitter.com/IMZ51m8NwZ

— Javier Salas 🐘🇦🇷 (@JavierSalasCABA) 2 de mayo de 2019

Agregó que “las imágenes de la marcha de Maduro son viejas, no existen. Ya la gente no los apoya, no logran reunir gente", en referencia a la movilización en apoyo a Maduro realizada ayer en conmemoracion del Día de los Trabajadores.

“A los empleados públicos los tienen amenazados y tienen a todos los punteros de todos los barrios, que son los que van a seguir bailando al son de ellos”, sostuvo. “¿Por qué crees que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela", señaló.

Repudio generalizado

Las declaraciones de Fulop recibieron numerosas muestras de repudio, convirtiéndola en Trending Topic en Twitter. Además de los usuarios de la red del pajarito, el Museo del Holocausto de Buenos Aires emitió un duro comunicado expresando "su repudio e indignación ante las declaraciones de Fulop".

Sobre los dichos de Catherine Fulop. pic.twitter.com/baY35pbYcU — Museo del Holocausto de Buenos Aires (@museoshoa) 2 de mayo de 2019

Desde la entidad señalaron que, si bien "comparten su preocupación por la situación en Venezuela, ello no debe dar lugar a comparaciones con un hecho como el Holocausto, donde seis millones de judios fueron asesinados, entre ellos un millón y medio de niños".

Agregan que "sus comentarios fueron agraviantes a la memoria de las víctimas y a los sobreviviente, en especial en el día de recordación del Holocausto-Shoá".

Finalmente, la invitan a conocer la exhibición que realiza el museo sobre el tema "para conocer la historia y evitar su banalización".