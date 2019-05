El juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes

Después de tres horas de estar sentada en el banquillo de los acusados, la ex presidenta Cristina Kirchner se retiró de Comodoro Py sin hacer declaraciones.

El Tribunal Oral Federal 2 dictó un cuarto intermedio hasta el lunes. La actual senadora de Unidad Ciudadana asistió a la primera audiencia en la que se la señala como jefa de una "asociación ilícita" que benefició con contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez.

En las inmediaciones de los tribunales federales se concentraron cientos de militantes kirchneristas que fueron a acompañar a su jefa política, junto a varios dirigentes K (desde ex funcionarios hasta diputados nacionales). CFK no tiene oblligación de concurrir a las otras audiencias de este proceso, en el que también están acusados el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y otros 13 acusados.

(Fuente www.perfil.com).