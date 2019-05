Fabiola Yáñez, de periodista y actriz a posible primera dama

Desde que se anunció que Alberto Fernández encabezará la fórmula de Unión Ciudadana junto a Cristina Fernández de Kirchner, su novia, Fabiola Yáñez, se convirtió en una de las figuras más buscadas. Y es que la periodista y actriz podría llegar a convertirse en la próxima primera dama, y muchos desean indagar en la historia de amor que la une al precandidato presidencial.

Si bien Yañez fue invitada al panel de Incorrectas en varias ocasiones, esta vez su presencia acaparó todas las miradas. Y la conductora del magazine de América, Moria Casán, no quiso dejar pasar la oportunidad de entrevistarla y ayudar a construir un perfil más claro de su personalidad. "Es la posible futura primera dama", señaló la exvedette al momento de presentarla.

Casán le preguntó a Yañez cómo había conocido a Fernández, y ella no titubeó: "Lo conocí cuando dio una charla en la universidad. Entonces ya no era funcionario, había renunciado. Yo estaba terminando mi tesis y lo entrevisté para completarla, pero hice muchas otras entrevistas también".

Además, la actriz misionera, de 38 años, indicó que el flechazo "no fue inmediato", sino que llevó algunos meses. "Empezamos a salir mucho después. Hice la entrevista, quedamos en contacto porque lo consulté por otras cosas. Y un día me invitó a tomar un café. Hace cinco años que estamos juntos, y tres que nos comprometimos, pero eso es un símbolo, no algo trascendente. Admiro mucho a Alberto. Siempre lo admiré. Y fue dándose".

Siguiendo con las cuestiones personales, Yañez aseguró que le gustaría ser madre en el futuro. "Es un tema que ya hablamos, pero no se dio todavía", señaló. Y ese fue un buen momento para preguntar sobre Estanislao, el hijo del precandidato a presidente que ganó notoriedad por su perfil en las redes sociales. "Hace participaciones como drag queen, pero es un chico que trabaja como cualquier otro, de 9 a 17. Es diseñador gráfico, muy creativo", explicó.

Otros datos

Yáñez nació en Misiones, creció en San Lorenzo, provincia de Santa Fé, y luego se mudó a Buenos Aires, donde estudió periodismo en la Universidad de Palermo. Al mismo tiempo, se formó en actuación teatral de la mano de Carlos Evaristo y Dora Baret.

Con respecto a su trabajo en los medios, es panelista de "Incorrectas", el programa que conduce Moria Casán en América, participa en "Me gusta la tarde", un magazine de espectáculos en Canal 26 que se emite los sábados, y los domingos es columnista de "Común y Corriente", el programa que conduce Néstor Dib en Radio 10.

El año pasado fue una de las actrices que denunció mediáticamente a Fabián Gianola por acoso sexual mientras participaba del elenco de la comedia "Entretelones", en el teatro Broadway.