“Zanchetta quemó todos los papeles”

La mujer que denunció a Zanchetta ante el actual obispo de Orán, Luis Scozzina, por un desfalco de subvenciones estatales con una división de seminaristas y talleres extracurriculares “inexistentes” en el seminario San Juan XXIII, aseguró que no pudo acceder a algunos documentos.

El seminario se cerró después de la escandalosa salida de Zanchetta del Obispado. Al comenzar a realizar las liquidaciones de los docentes que habían trabajado en el Instituto Monseñor Muguerza a cargo del seminario, detectó una irregularidad. Había un curso por el cual, afirma, se recibían fondos estatales pero que no existía.

Advertida esta situación, pidió acceder a las planillas del primer y segundo cuatrimestre del 2017, y las del primer cuatrimestre del 2018. Ante la negativa de algunos administrativos de entregar los documentos solicitados, comenzó un peregrinaje. Solo pudo acceder a las planillas del segundo cuatrimestre del 2017 y del primer cuatrimestre del 2018. Las del primer cuatrimestre del 2017, cuando aún estaba Zanchetta en Orán, no pudo recuperarlas. “Zanchetta quemó todo, no hay ni planos”, advirtió la mujer.

La misma impunidad señaló un colaborador del Obispado que aseguró que, mientras estuvo Zanchetta, había una anarquía contable: “El manejo no era transparente, había donaciones de otros lados, no era solamente de acá. No había balances ni presupuestos, nunca hizo nada de eso”, advirtió. “Cada vez que le decía que había que hacerlos contestaba ‘sí, ya lo haremos’, pero nunca nada”, agregó.

Este matutino se comunicó con el Ministerio de Educación por las graves denuncias que se elevaron ante el Obispado. Se aseguró que se consultaría a la Dirección de Privada, pero no hubo respuesta, por lo que no se sabe si la cartera que subvencionaba al Instituto Muguerza (a cargo de la enseñanza del seminario y de docentes de religión), estaba en conocimiento de la irregularidad denunciada. Mientras, se asegura que la Iglesia se prepara para afrontar la segunda parte del caso Zanchetta: los desmanejos económicos.