La felicidad y las lágrimas del Nivi Núñez en Misiones

El goleador del cuervo reconoció que “acá estoy jugando una final con Central Norte y no puedo explicar lo que significa esto para mi”

La felicidad del goleador Diego “Nivi” Núñez se transformó en emoción, porque cuando enfrentó los micrófonos de los periodistas salteños que estuvieron en Misiones sus ojos se llenaron de lágrimas. “Sí, estoy muy feliz”, manifestó el jugador chaqueño, quien luego agregó: “Estaba recordando todo. Que me llamaron de última Acá estoy jugando una final con Central Norte y no puedo explicar lo que significa esto para mí”.

La alegría de Núñez fue descrita de esta manera: “Estoy muy contento por el equipo y por lo que puedo ayudar. Nos queda un pasito más, así que lo vamos a meter con todo, con garra y corazón para darle una alegría a la gente”.

Reconoció que para jugar una final de ida había que estar “bien preparado. Sabíamos con quien nos enfrentábamos. Sabíamos cuales eran sus armas. Un jugador como Troche había que tener cuidado. Había que armar una línea defensiva bien parada. Y había que encontrar los espacios. Yo tuve dos jugadas por izquierda. Una por derecha que no pudimos terminar bien. De una pelota parada llegó el gol”.

Llegó el turno para hablar sobre si el árbitro influyó: “Para nada. Creo que nosotros hicimos un buen trabajo. Los pusimos nerviosos a ellos, que nunca encontraron los espacios ni el tiempo. Nosotros fuimos duros, nos mantuvimos cerca de los rivales y ellos se sacaron y lo complicaron al arbitro. Estuvimos muy concentrados y metí dos”.

Y prosiguió el diálogo con los medios de esta manera: “Vengo de una lesión importante en una pierna. Me surgió un pubalgia y le tuve que decir al técnico que no podía correr y entró un compañero que le hizo muy bien, el ‘paragua’ un gran jugador. Y creo que este equipo está preparado para todo, los que entraron rindieron. Después de a poquito, trabajando aparte, con fisio como cualquier lesión, volví. No estoy al ciento por ciento pero en una final se saca lo mejor y creo que este equipo saca lo mejor de mí y de cada uno”.

Llegó la consulta sobre ¿cómo será el partido de vuelta? “A ganar. Pensando en una cancha grande; tenemos que buscar vulnerarlos por todos lados. Sabemos que es una final y cualquier cosa puede pasar. Confío en que este equipo va a dar pelea”, expresó el goleador del cuervo